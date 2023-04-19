Якутяне выступают за поправки в закон Бурматова

Юрий Григорьев, депутат Государственной думы, избран по избирательному округу номер 44. Фото: Предоставлено партией СРЗП Республика Саха (Якутия)

19 апреля Ил Тумэн рассмотрит законопроект 16 депутатов Госдумы о внесении изменений в закон «Об ответственном обращении с животными».

Один из авторов поправок - якутянин, член фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Юрий Григорьев сообщил в своем телеграм-канале, что предполагается делегировать законотворческие полномочия регионам, которые резко отличаются друг от друга по географическим и климатическим характеристикам. И, как следствие, единые федеральные правила не могут быть одинаково эффективными на всей территории России.

- Это необходимо для обеспечения безопасности и законных интересов граждан, а также в целях защиты животных от незаконных действий и жестокого обращения, - заявил депутат Госдумы Юрий Григорьев.

По словам народного депутата Якутии, члена фракции СРЗП в Ил Тумэне Алексея Ромашова, необходимо внести изменения в закон «Об ответственном обращении с животными».

- Я искренне считаю, что наделение субъектов правом самим устанавливать порядок обращения с бесхозными животными поможет регионам более оперативно решать проблемы, которые существуют на данный момент. Регионы отличаются друг от друга, у нас очень суровый климат, и это накладывает свой отпечаток. Поэтому будет более верным, если каждый регион будет вносить свои коррективы с учетом всех своих особенностей. Думаю, новый созыв в Ил Тумэне примет необходимые поправки с учетом мнений всех граждан нашей Республики, - отметил депутат.

Алексей Ромашов, член КРК регионального отделения партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» Республика Саха (Якутия). Фото: Предоставлено партией СРЗП Республика Саха (Якутия)

Необходимо отметить, что о несовершенстве так называемого «закона Бурматова» (по фамилии его автора, депутата ГД от «Единой России» Владимира Бурматова) теперь не стесняются говорить на самом высоком уровне. Так, спецпредставитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на канале «Россия 24» заявил, что регулярные случаи нападения бродячих собак на людей говорят о необходимости усыпления таких животных, если после отлова их не забирают из приютов.

В случае принятия поправок к закону следующий состав Ил Тумэн (выборы пройдут 10 сентября 2023 года) должен будет разработать собственные республиканские правила обращения с бродячими животными. Сегодня по закону Бурматова они предельно просты - ОСВВ (отлов - стерилизация - вакцинация - обязательное возвращение в прежнюю среду, то есть на улицу), но, как считают многие, малоэффективны.