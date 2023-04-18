Примотала изолентой. Якутскую блогершу проверили сотрудники полиции из-за шуточного видео с детьми

Фото: скриншот видео

Проверкой со стороны полиции и психолога обернулось шуточное видео для одной из якутских блогерш.

Женщина опубликовала юмористический ролик, в котором рассказывала о полезных свойствах изоленты, например, для того, чтобы закрыть холодильник или починить кружку. А на заднем плане у нее были видны трое детей, примотанных этой самой изолентой к стенам и шкафам.

Фото: скриншот видео

Большинство подписчиков юмор оценили, однако кое-кому из зрителей, видимо, ролик внушил опасения, что с детьми плохо обращаются и он направил заявление в полицию.

«Вдруг утром поступил звонок от незнакомого номера. Сказали, что на мое имя пришла жалоба», — поделилась блогерша.

Сперва женщина подумала, что это чей-то розыгрыш, но оказалось, что сотрудники полиции настроены серьезно.

Фото: скриншот видео

«Приезжали из МВД, потом приходил психолог из школы. Осмотрели комнату девочек. Очень хорошие позитивные люди, сказали, что комната очень хорошая, как для принцесс. Посмеялись, что мы внезапно стали звездами», — сказала она.

По словам блогерши, сотрудники полиции сказали, что обязаны провести проверку и профилактическую беседу, несмотря на то, что видео постановочное.

Фото: скриншот видео

Якутская блогерша часто рассказывает на своей странице о семье и детях, причем часто в юмористической форме. За ее жизнью следит почти 4 тысячи подписчиков, многие из которых были возмущены анонимной жалобой на блогера. Ее имя мы не публикуем, поскольку не хотим, чтобы на женщину обрушилась «волна хейта», тем более, что проверка полиции показала, что в семье все хорошо.

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