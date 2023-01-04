Топ-10 приговоров по самым громким уголовным делам в Якутии в 2022 году (часть 2)

Фото: фигуранты громких уголовных дел в Якутии

Продолжаем рассказывать о приговорах по самым громким уголовным делам, которые обсуждали в Якутии в 2022 году. Первую часть можно прочитать по этой ссылке.

Оформил квартиры дочерям и коллегам

Ришат Юзмухаметов Фото: Мирнинское районное управление образования

23 июля в Мирнинском районном суде вынесли приговор в отношении бывшего главы района Ришата Юзмухаметова, обвиненного в мошенничестве на 12 миллионов рублей.

Юзмухаметова приговорили к лишению свободы сроком на три года в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. 6 октября Верховный суд Якутии оставил в силе этот приговор и он вступил в законную силу.

Уголовное дело в отношении главы алмазного района Якутии было заведено в апреле 2021 года по ч. 4 ст. 160 УК России «Присвоение и растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере».

По данным следствия, Юзмухаметов незаконно распорядился по своему усмотрению муниципальной недвижимостью на сумму около 12 миллионов рублей. Позже дело было переквалифицировано по статье 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Как писали СМИ, глава района путем махинаций с приватизацией оформил на своих дочерей квартиру в Мирном, общей площадью более 100 кв. метров и стоимостью более 7,5 миллионов рублей. А также он подписал ряд распоряжений, в результате которых незаконно получили квадратные метры чиновники из районной администрации.

Громкое дело педагога, обвиненного в педофилии

Задержанный педагог Николай Сивцев. Фото: скриншот видео Sakhaday

25 июля Верхневилюйский районный суд вынес приговор педагогу из Екюндюнской школы-интерната Николаю Сивцеву.

Сивцев был приговорен к 16 годам в колонии строгого режима с лишением права заниматься педагогической деятельностью на 12 лет, а также с ограничением свободы после выхода из колонии на 1,5 года с применением принудительных мер медицинского характера в виде амбулаторного лечения у психиатра.

Дело на Сивцева завели в феврале 2021 года и сразу поместили в СИЗО, где он и пробыл до приговора. Его признали виновным в педофилии над двумя 13-летними подростками по двум эпизодам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Дело вызвало широчайший общественный резонанс, так как многие усомнились в вине педагога и называли дело сфабрикованным. В защиту Сивцева выступили общественники, коллеги по школе, а также жители его родного села. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

19 декабря Верховный суд Якутии вынес новый апелляционный приговор из-за допущенных нарушений при вынесении приговора первой инстанции. Но наказание было оставлено в силе.

Блогер-вымогатель

Фото: скриншот эфира

26 августа известного в республике блогера и журналистку Сусанну Рожину приговорили к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Судья Алексей Сараев также наложил арест на имущество до возмещения ущерба по делу о мошенничестве.

Уголовное дело вызвало общественный резонанс и стало самым громким в 2022 году. Рожина не стала опротестовывать приговор. Подробнее о деле Рожиной читайте по ссылке.

9 февраля 2022 года в гостинице «Азимут» блогера Сусанну Рожину задержали сотрудники ФСБ во время передачи денег, которые она вымогала у директора агентства недвижимости РЦНиК Гульнары Уваровой.

Как выяснилось, блогер со своим подельником Ринат Абсалихов требовала 100 миллионов рублей у предпринимательницы, пообещав ей беспроблемное будущее и «крышевание» со стороны правоохранительных органов. В итоге женщины договорились о 50 миллионах рублей, которые вымогателям не суждено было увидеть.

Также во время расследования выяснился еще один эпизод вымогательства. Рожина и Абсалихов в декабре 2021 года получили три миллиона рублей от владельца клиники «DELTA» за решение проблемы с правоохранительными органами. Незадолго до этого полиция изъяла в клинике ампулы с препаратом «Testomed250», без соответствующих разрешительных документов. Рожина и Абсалихов обещали решить вопрос о невозбуждении уголовного дела, заведомо вводя в заблуждение владельца клиники.

В своем последнем слове женщина полностью согласилась с предъявленными обвинениями и выразила готовность понести назначенное судом наказание. Дело было рассмотрено в особом порядке ввиду полного признания вины и сотрудничества со следствием.

Еще один приговор педагогу, обвиненному в педофилии

Максим Местников. Фото: Василий КОНОНОВ/ИЛ Тумэн

10 октября судья Якутского городского суда вынес приговор по громкому уголовному делу общественника, бывшего депутата Госсобрания Ил Тумэн и педагога дополнительного образования Максима Местникова.

Местников был признан виновным и приговорен к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Как было установлено следствием и судом, Местников совершил преступления в период с 2018 по март 2021 года, когда работал преподавателем кружка «Патриот» в двух школах Якутска.

Его признали виновным по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Всего следствие установило личности восьми школьниц в возрасте 10-13 лет, ставших жертвами обвиняемого. По ходатайству прокурора, школьницы в суде не присутствовали, а само заседание проходило в закрытом режиме поскольку рассматривалось дело о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Дело Местникова, как и Сивцева, тоже стало предметом бурного общественного обсуждения. Многие не поверили в их вину и публично выступили в их защиту.

Продавали воду «Водоканалу»

Николай Жестков. Фото: АО «Водоканал»

Неожиданный приговор 8 декабря вынесла судья Якутского горсуда Людмила Николаева в отношении экс-гендиректора АО «Водоканал» Николая Жесткова, обвинявшегося в злоупотреблении должностными полномочиями.

Он и его супруга Светлана были полностью оправданы, так как в их действиях отсутствует состав преступления.

По версии следствия, Жестков за счет средств АО «Водоканал» производил закупку воды из скважины у ООО «Гейзер», которым руководила его супруга. Скважину супруги организовали прямо на территории «Водоканала».

Следователи установили, что никакой необходимости в покупке воды не было. Вся эта афера длилась с 2009 по 22017 годы. В результате «Водоканалу» был причинен ущерб на сумму более 38,6 миллиона рублей.

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