Самые громкие ДТП в Якутии в 2022 году

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В прошлом году на дорогах республики произошло немало аварий. В некоторых из них пострадало большое количество людей, другие — запомнились своей необычностью. Предлагаем вспомнить их, чтобы учесть эти ошибки в новом году.

Восемь человек, в том числе трое детей, пострадало в ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Утром 28 апреля на 16-м километре автодороги «Абалах» в Мегино-Кангаласском районе Якутии произошло ДТП, где среди пострадавших оказались дети. 54-летний водитель на УАЗ-2206 не справился с рулевым управлением и съехал с дороги в кювет в левую сторону.

В момент ДТП в машине находились водитель и семь пассажиров, в том числе трое детей. Все они были не пристегнуты, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

У Белого озера в Якутске большегруз насмерть сбил 13-летнего подростка

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 5 июля на перекрестке улицы Можайского в Якутске 46-летний водитель автомашины «НЕФАЗ 66064-62» на регулируемом перекрестке при повороте направо не уступил велосипедисту и наехал на него.

В результате 13-летний велосипедист умер на месте аварии от полученных травм. Он не спешился перед переходом перекрестка и был без шлема. Позже выяснилось, что водитель большегруза был пьян.

В Якутске водитель скончался за рулем из-за инфаркта и стал причиной ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 12 июня работники организации ООО ЧОО «Орлан+», водитель-охранник и его напарник, выехали на проверку поста на служебной машине Probox.

На Автостраде 50 лет Октября водитель вдруг почувствовал недомогание и потерял сознание, при этом зажав педаль газа. Из-за этого машина столкнулась с автобусом ПАЗ в правом ряду, а потом с машиной Toyota Corolla Spacio в левом ряду.

Выяснилось, что утром водитель прошел предсменный (предрейсовый) медицинский осмотр, и в течение дня на здоровье не жаловался. Медицинских противопоказаний к работе у него тоже не было. Но причиной гибели мужчины стал острый инфаркт миокарда.

В Якутске произошло крупное ДТП с участием семи машин

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

13 сентября около девяти часов вечера на улице Свердлова в Якутске произошло крупное ДТП с участием семи машин. 42-летний водитель на Toyota Vitz не выдержал безопасную скорость движения и наехал на впереди стоящую машину Toyota Fielder. Она от удара тоже наехала на следующий автомобиль Toyota Corolla. Toyota Corolla ударился о стоящие на парковке Toyota Town Ace и еще один Toyota Vitz. Toyota Fielder же от удара об Toyota Corolla выехала на «встречку» и столкнулась с автомобилем Nissan March.

Виновник, устроивший массовое ДТП, был не в состоянии удержаться на ногах. У него было выявлено 0,91 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха — мужчина был сильно пьян.

Прибывшая бригада скорой помощи осмотрела участников аварии. Двух мужчин — 1983 и 1970 г.р. и женщину 1985 г.р. увезли в больницу из-за полученных в столкновениях травм.

В ДТП в Якутии погибла женщина и три малыша попали в реанимацию

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

2 октября на федеральной автодороге «Лена» в Нерюнгринском районе произошло ДТП, в результате погибла женщина и пострадали пять человек, включая троих маленьких детей.

На 393-м километре около 4 часов столкнулись большегруз Shacman и маленькая Toyota ist, в которой сидели две женщины и три малыша — семи, четырех и одного года. От столкновения с такой махиной легковушку просто расплющило.

В итоге женщина 1993 г.р., сидевшая сзади справа, погибла на месте еще до приезда скорой помощи. Маленьких пассажиров срочно госпитализировали в реанимацию с тяжелыми травмами. Водитель Toyota 1993 г.р. получила ушиб мягких тканей головы, левого колена, ссадину на правом колене, а также на затылке. В момент аварии она была пристегнута ремнем безопасности.

Сдававший назад водитель манипулятора не заметил двух пешеходов и наехал на них

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 3 октября в Якутске на парковке по улице Автострада 50 лет Октября произошло смертельное ДТП.

Манипулятор сдавал назад, чтобы выехать с парковки. В это время мимо шли два пешехода, на которых и наехала машина. Водитель же продолжил движение, приостановившись только для того, чтобы вырулить на дорогу. 51-летний мужчина погиб на месте еще до прибытия скорой. Его 53-летнюю спутницу увезли с различными травмами в больницу.

Позже выяснилось, что водитель манипулятора находился в состоянии наркотического опьянения.

Пьяный водитель скорой помощи устроил ДТП в Якутии

Фото: «Алмазный край»

Вечером 26 октября в городе Мирном произошло ДТП с участием машины скорой помощи, пострадала фельдшер.

Скорая неслась по шоссе Кирова с включенным проблесковым маячком. На перекрестке с улицей Ленина машина проехала на красный сигнал светофора и с размаху врезалась в бок «Жигулей». Легковушка в это время ехала прямо на зеленый сигнал светофора.

Удар был такой силы, что обе машины разлетелись в стороны. Автомобиль отечественного автопрома завалился на бок. Скорая также опрокинулась, ее задний салон сплющило.

Приехавшие на место сотрудники ДПС выявили, что 31-летний водитель скорой был пьян. Медосвидетельствование показало 0,58 мг/л.

В Якутии автобус врезался в большегруз, 12 человек пострадали

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

В больнице, не приходя в сознание, умер водитель автобуса, который столкнулся с большегрузом на федеральной автомобильной дороге «Лена» в Нерюнгринском районе.

Авария произошла 27 ноября на федеральной автомобильной дороге «Лена». Водитель автобуса «Higer» не выдержал безопасную дистанцию и врезался в впереди едущую автомашину «Shacman». От удара вся кабина смялась.

Ранения получили как водитель автобуса, так и 12 пассажиров. Их всех доставили в больницу. Водитель большегруза не пострадал. Всего в автобусе находилось более 50 человек.

В Якутске произошло столкновение машины и судна на воздушной подушке на реке Лене

Фото: соцсети

Напоследок — необычное ДТП, которое могло произойти только в Якутии. Днем 5 декабря автомашина Toyota Ipsum столкнулась с судном на воздушной подушке на реке Лене. В происшествии пострадала женщина-пассажир машины.

Судно на воздушной подушке компании «Лена-Транс» ехало порожняком из Якутска в Нижний Бестях, чтобы забрать оттуда пассажиров поезда «Железных дорог Якутии». И вдруг на дорогу выскочил автомобиль Toyota Ipsum.

Водителю машины и судоводителю удалось избежать лобового столкновения — судно на воздушной подушке ударило автомобиль в бок. Тем не менее, пострадала пассажирка Toyota Ipsum.

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