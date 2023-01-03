Топ-10 приговоров по самым громким уголовным делам в Якутии в 2022 году (часть 1)

Фото: соцсети

В 2022 году огласили немало приговоров по резонансным уголовным делам, которые взволновали якутян. «КП - Якутия» десять наиболее громких, связанные с известными в республике лицами и те, которые больше всего обсуждали в обществе.

Мы не стали расставлять приговоры по рейтингу, так как это очень субъективно. Поэтому просто укажем их по дате вынесения приговора первой инстанции. Отметим, что некоторые приговоры были обжалованы, а по другим еще продолжается подача апелляций. Поэтому здесь указаны только приговоры первой инстанции.

А также ввиду того, что материал получился очень длинный, мы его разбили на две части.

Бывший гендиректор «Саханефтегазсбыта»

Фото: News.Ykt.Ru

Игорь Никитин был признан виновным в искусственном завышении строительства нескольких автозаправочных станций в Якутии. Ущерб предприятию составил более 27 миллионов рублей. Также ему вменялось, что он принял в качестве отступного за предоставленные нефтепродукты на 29 миллионов рублей самоходный кран, стоимость которого составила около 12 миллионов рублей.

В феврале он был приговорен к шести годам в колонии общего режима и штрафу в размере более 45 миллионов рублей.

В апреле Верховный суд Якутии пересмотрел решение горсуда и освободил осужденного из-за пересмотра статьи обвинения и отбытия срока в СИЗО и под домашним арестом. Но штраф не отменили.

Бывшие депутаты Ил Тумэн

Фото: пресс-служба Ил Тумэн

Дело бывших депутатов госсобрания Ил Тумэн Александра Уарова и Дмитрия Саввина тянулось с апреля 2018 года. И только в феврале этого года им вынесли приговор.

Депутатов признали виновными в получении взятки от директора ОАО «Сахаплемобъединение» на общую сумму 900 тысяч рублей. На основании корректировки бюджета на 2014 год «Сахаплемобъединению» была выделена субсидия в размере 47,1 миллиона рублей.

Кроме того, Александр Уаров признан виновным в подлоге проездных документов, по которым он незаконно получил 159 тысяч рублей. Свою вину они не признали.

Суд приговорил Дмитрия Саввина к штрафу в размере 10 миллионов рублей, Александру Уарову назначено наказание в виде штрафа в размере восьми миллионов рублей.

Однако, свои штрафы бывшие народные избранники оплатить не смогли. А суд 2 декабря отказал им в отсрочке. Таким образом, если депутаты не выплатят штрафы, то им грозит реальное лишение свободы.

Дело о гибели в пожаре четырех работников ресторанов «Барашек» и «Кабан»

Тот самый дом, где погибло четверо ребят. Фото: соцсети.

Трагический пожар на улице Луговой произошел 12 июня прошлого года. Тогда группа из 13 молодых сотрудников ресторанов «Барашек» и «Кабан» решила снять частный дом за 16 тысяч рублей и провести время вместе.

Ночью произошел в доме пожар. Причиной возгорания, унесшего жизни ребят, оказалось банальное короткое замыкание электропроводки, которая была смонтирована с нарушениями требований пожарной безопасности. Из-за этого загорелись изоляционные и горючие материалы, пошло задымление, из-за которого жертвы отравились угарным газом и в итоге сгорел дом.

Девятерым удалось спастись, а четверо погибли: Эрнест Головенков (19 лет), Олег Абрамов (19 лет), также Катя Архангельская (17 лет) и Марина Раимбаева (18 лет). Все они были официантами ресторана «Барашек». Тела троих нашли в тот же день, Эрнеста — только через три дня.

Владелец дома Юлия Антуфьева не была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя или юрлица. Тем не менее она сдавала его в аренду с декабря 2019 года. Надзорные органы об этом не были уведомлены и, соответственно, не проводили проверок пожарной безопасности.

22 апреля ей вынесли приговор в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, она должна возместить моральный вред потерпевшим на сумму пять миллионов рублей.

Родственники погибших рассказали, что Антуфьева до последнего не считала себя виноватой и обвиняла в трагедии оставшихся в живых ребят.

Дело владельца особняка с золотыми унитазами

Фото: соцсети

Якутский городской суд 28 апреля огласил приговор предпринимателю Юрию Кошелеву, который обвинялся в «незаконной организации игорного бизнеса» и «легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем».

Юрий Кошелев получил 6,5 лет условно. Все остальные фигуранты, проходящие по делу, также получили условные сроки.

Азартные игры были организованы в нежилых помещениях города на улицах Рыдзинского, Ойунского, Кальвица, Пояркова, на проспекте Ленина.

В июне 2018 года силовики штурмом взяли особняк Кошелева, правда, видео силового захвата следователи опубликовали только в сентябре. Особый акцент в видео делается на внутреннем убранстве дома, в том числе золотых унитазах.

Фото: скриншот видео СК

В отношении «короля игорного бизнеса» было возбуждено уголовное дело, а он сам был помещен в СИЗО, где находился почти год, выйдя на волю только в мае 2019 года.

Его имущество на сумму свыше 360 миллионов рублей было арестовано. Это 22 здания и три автомобиля, в том числе внедорожник Lexus 570.

В настоящее время Кошелев снова стал фигурантом другого уголовного дела об «антиковидных взятках». В настоящее время он содержится под домашним арестом.

Дело бывшего заммэра и его жены

Фото: соцсети

30 мая в Якутском горсуде вынесли приговор бывшему заместителю мэра Якутска Егору Попову и его жене Анне, признанных виновными в коммерческом подкупе.

В 2020 году медучреждение Якутска разместило закупку на сумму в 21 миллион рублей. Директор прачечной «Поревит-Сервис» Анна Попова узнала, что в конкурсе планирует принять участие конкурирующая фирма «Ариель» Июлины Левченко. Она потребовала от Левченко «отступные» 2,7 миллиона рублей за свой отказ от участия в аукционе.

Ее муж Егор Попов, бывший заммэра Якутска, действовал в сговоре с женой и выступил посредником. Левченко обратилась в правоохранительные органы и сообщила о предложенном коммерческом подкупе.

В июне 2020 года в рамках следственных действий Попову Левченко передала часть денег, а при второй передаче она вручила ему муляж денежных средств. Егор вместе с супругой был сразу же задержан сотрудниками УЭБиПК МВД Якутии.

Были возбуждены уголовные дела, которые ушли в суд только в июне 2021 года. Егор получил пять лет условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом также в размере восьми миллионов рублей.

Анна Попова была приговорена к семи годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года со штрафом в размере восьми миллионов рублей.

В августе Верховный суд Якутии оставил в силе решение суда первой инстанции.

Продолжение в следующей части….

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