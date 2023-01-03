Куда сходить в январе 2023 года в Якутске: концерты, шоу, вечеринки

Фото: gorodzovet.ru

Когда все салаты уже съедены и новогодние фильмы пересмотрены, многим хочется развеяться. «КП – Якутия» узнала, куда можно сходить в эти праздничные дни.

Январский нон-стоп в «Крыше»

Фото из соцсетей

Ресто-бар «Крыша» ждет гостей всю нерабочую неделю 2023 года. Каждый день здесь будут проходить вечеринкиконцерты с 20:00 и танцы с 23:00.

Адрес: Кальвица, 14/1а

3 января. Ночь в стиле этно-рейв

Главный техно-проект Якутии Айтал Uraan и обладательница уникального голоса Валентина Чыскыырай подготовили неповторимую музыкальную программу.

Время: 3 января, 23:00

Адрес: Barmeister, Кирова 18а

Стоимость: 1000 руб.

Бронирование по номеру: +7 (968) 153-10-08

3 января. Новогодний корпоратив в «Короне»

Караоке-бар «Корона» объявляет сборный корпоратив в стиле фильма «Кто подставил Кролика Роджера» с ведущим Александром Нестеровым. Также в шоу-программе песни и танцы, фотографии от профессионала, поздравления от Деда Мороза и Снегнурочка, конкурсы и призы.

Время: 18:30 сбор гостей, праздник с 19:00 до 03:00

Адрес: Ленина 10/1 (центральный вход)

Стоимость: 5,5 тыс. руб., в эту сумму входит депозит (4 тыс. руб.) на меню и напитки

Бронирование по WhatsApp: 89243691199

3 января. Шоу пародий «Точь в точь» по-якутски

Фото: sakhaconcert.ru

В Центре культуры имени Ю. Гагарина якутские певцы примерят на себя образы легендарных музыкантов прошлого и настоящего и вживую исполнят на сцене знаменитые мировые и отечественные хиты.

Время: 3 января,17:00, 20:00

Адрес: Можайского, 25

Стоимость: 1800-2000 руб. Билеты в кассах ДДН им. А.Е. Кулаковского, к/т Центральный. Открыта онлайн-продажа.

Телефон для справок: 31-90-49 (касса ЦкиСИ), 8984-102-14-85.

3 января. Концерт с конкурсами и призами

Фото из соцсетей

В Доме дружбы народов состоится концерт «Саҥа дьылы үөрэ-көттө». В программе также конкурсы, игры и призы.

Время: 3 января, 19:00

Адрес: Пояркова, 4

Стоимость: 1500 - 1800 руб. Билеты в кассах ДДН им. А.Е. Кулаковского. Открыта онлайн-продажа.

4 января. «Песни, согревающие душу»

Фото: sakhaconcert.ru

Дом дружбы народов приглашает на выступление народных коллективов и звездных солистов. Зрителям обещают новогоднее настроение и положительные эмоции на весь 2023 год.

Время: 4 января, 16:00.

Адрес: Пояркова, 4

Стоимость: 500 руб. Билеты продаются на кассе ДДН, открыта онлайн- продажа на сайтах Quicktickets.ru и Sakhaconcert.ru.

Телефон для справок: 32-82-96

4 января. Гала-концерт экс-солистов легендарных ВИА

Фото из соцсетей

В Сахацирке выступят участники известных советских групп.

Стоимость: от 1000 руб. Билеты в кассе цирка и в онлайн-продаже.

Время: 4 января, 19:00

Адрес: Пояркова, 22

Телефон для справок: 735-537

4 января. Концерт якутских дуэтов

Фото из соцсетей

В культурном центре «Сергеляхские огни» состоится концерт «Икки сүрэх иэйиитэ»

Время: 4 января, 18:00

Стоимость : 1800 – 2000 руб. Открыта онлайн-продажа.

Адрес: Белинского, 58

Телефон для справок: 8 924 165 95 04

5 января. Вечер любителей шансона

Фото из соцсетей

В банкетном зале «Грикон» состоится новогодний вечер шансона в исполнении Сахаи, Надины Эльпис, Алексея Солдатова, Хельги, Юрия Бунько, Алёны Весенней, Кати Максимовой. В стоимость входит ужин из разнообразных блюд, танцы, песни и сюрпризы от ведущей Ксении Праздник.

Время: 5 января, 18:00 – 23:00

Стоимость 2,5 тыс. руб. с чел.

Адрес: Богдана Чижика, 29

Телефон для бронирования: 89142647494

5 января. «KIIN ХИТ».

Фото из соцсетей

Время: 5 января, 17:00, 20:00

Адрес: КЦ «Сергеляхские огни», Белинского, 58

Стоимость: 1000 - 1800 руб. Билеты в кассах ДДН им. Кулаковского, в к/ц «Центральный» и в онлайн-продаже.

Телефон для справок: 8914-105-86-66, 8968-152-23-98

5 января. Праздничный концерт «Тус хоту»

Время: 5 января, 18:30

Адрес: Доме дружбы народов, Пояркова, 4

Стоимость билета : 1800 – 2000 рублей. Билеты в кассах к/т «Центральный», Сахатеатра, Дома дружбы им. А. Е. Кулаковского. Открыта онлайн-продажа.

Телефон для справок: 8 924 165 95 04.

5 января. Группа «5sta Family» в Якутске

Новогодний концерт группы исполнителей хитов «Я буду», «Зачем», «Вместе Мы» и других. Потанцевать и послушать можно будет и новые песни.

Время: 5 января, 20:00

Адрес: Сахацирк, Пояркова, 22.

Билеты в кассе и в онлайн-продаже. Стоимость билета: от 1500 руб.

Телефон для справок: 735-537, 70-95-70

6 января. Дискотека «Назад в СССР»

Гостей ждут конкурсы и игры, зажигательные танцы и хорошая музыка. Будет работать буфет «Кафе-мороженое» с докторской колбасой.

Время: 6 января, 16:00

Адрес: Исторический парк «Россия - Моя история» ул. К.Уткина, 5

Стоимость: 500 руб. (билеты в кассе)

Справки по номеру: +7 (4112) 40-35-97

6 января. Предрождественский вечер

Фото из соцсетей

В канун Рождества состоится праздничная программа с участием звезд якутской эстрады Айгылаан, Ника, Сахамин, Розалина Файрушина, Леонид Анциферов, Алена Дегтярева. Кроме дискотеки, гостям предложат изысканные блюда и фотозону с символами года. Меню из горячего, салатов и закусок от местного шеф-повара входит в цену билета.

Время: 6 января, сбор гостей 17:00, начало 18:00

Адрес: банкетный зал «Идиллия»

Стоимость: 3 тыс. руб. с чел.

Справки и запись по тел. 89681522398

6 января. Концерт-встреча выпускников 1989 года выпуска

Республиканская встреча выпускников школ Якутии 1989 года «Таптыыр нарын эдэр саас». В программе игры, конкурсы, призы, дискотека 80-х и 90-х., а также выступления звезд эстрады: Аскалон Павлов, Сахая, Бүөккэ Бөтүрүөп, Саина, Николай Андросов, Николай Прокопьев, Валентина Романова – Чыскыырай, Эрхаан, Михаил Семенов.

Ведущие вечера - Лиза Газизова и Роман Алексеев-Амор.

Время 6 января, сбор гостей с 18:00

Адрес: банкетный зал «Зодиак», Жорницкого, 22/2

Стоимость: 1500 руб. Билеты в кассах Дома дружбы народов им. А Кулаковского, к/т «Центральный», а также на сайте.

6 января. Юбилейный вечер Иннокентия Гаврильева – Лэкиэс

Концерт «Көтүөххэ миигин кытары» На сцене выступят: Дапсы, Байбал Сэмэнэп, Сахая, Бүөккэ Бөтүрүөп, Сардаана Осипова, Игорь Егоров, Ника, Василий Еремеев, Олимпия, Лэгэнтэй, Виталий Очиров, Розалина Файрушина, Кылаан Кындыл, Вероника Степанова, Альберт Унаров, Терентий Егоров

Время: 6 января 16:00 и 19:00

Адрес: КЦ «Сергеляхские огни» ул. Белинского, 58а

Стоимость: 1500-2000 руб. Билеты в кассах ДДН им. А.Е. Кулаковского, к/т Центральный. Открыта онлайн-продажа.

6 января. Сочельник в Доме дружбы народов

Фото: sakhaconcert.ru

Шоу-программа «В эфире новый год» с участием якутских артистов. Время: 6 января, 17:00

Адрес: Дом дружбы народов, Пояркова, 4

Стоимость: 1500-1800 руб. Открыта онлайн-продажа.

Справки по телефону 733-664

7 января. «Рождественский звездопад»

Фото из соцсетей

Ежегодный гала-концерт с участием звезд якутской эстрады. По билетам будут разыграны 20 призов, среди которых кухонный гарнитур, путевка в Турцию и на Ленские столбы, телевизор смартфон и многое другое.

Время: 7 января, 17:00 и 20:00

Адрес: Театр оперы и балета, пр. Ленина,

7 января. Концерт «Орohооспо дьоро киэhэтэ»

Фото: sakhaconcert.ru

Время: 7 января, 16:00

Адрес: КЦ «Сергеляхские огни», Белинского, 58

Стоимость: 1800 - 2000 руб. Открыта онлайн-продажа.

7 января. Концерт

Время: 7 января, 16:00 и в 19:00

Адрес: Дом дружбы народов имени А. Кулаковского, Пояркова, 4.

Стоимость: билеты в кассах Театра оперы и балета, ДДН им. А.Е. Кулаковского, к/т «Центральный». Открыта онлайн-продажа на сайте.

Справки по телефону: 733-664

7 января. Рождественский вечер в стиле нулевых

7 января жителей и гостей Якутска ждут на шоу-программе в стиле 2000-х, в которой вас ждут праздничный ужин, игры, зажигательная дискотека. В этот вечер свои золотые

хиты споют ӨРКӨН, Игорь Егоров, Олимпия, FIESTA/PONSASH, Ника, Антон Иванов, Рустам Хон. Ведущие вечера: Александр Максимов и Петр Кулаковский. Стоимость: 3000 руб. Адрес: банкетный зал «Идилия», Чернышевского, 39. Телефон для бронирования: +7 (914) 100-48-58.

7 января. Юбилей артистов «Якутской эстрады-72»

Фото из соцсетей

По входным билетам состоится розыгрыш призов.

Время: 7 января,17:00

Адрес: Государственный цирк РС (Я), Пояркова, 22

Стоимость: 1000-1200 руб. Билеты в кассе Цирка и на сайте.

8 января. «KYЛ TOUR 2023»

Фото из соцсетей

В шоу-программе участвуют Борислав СТЕПАНОВА , ЗИНА - Иннокентий ОРЕСТОВ ӨТТҮК ЛЕХА, Эрхаан ПОПОВ и многие другиею

Время: 8 января, 17:00

Адрес: КЦ «Сергеляхские огни», Белинского, 58.

Стоимость: 1000,1300,1500 руб. Открыта онлайн-продажа.

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