В Анабарском районе Якутии дома замело снегом по самые крыши

Фото и видео: t.me/anabarskiogni

Жители Анабарского района Якутии пожаловались на аномальный снегопад: он начался еще 31 декабря, и к вечеру 1 января сугробы завалили частные дома почти по самые крыши.

Из-за погодных условий местный аэропорт оказался практически парализован, а дорогу к нему напрочь замело снегом. В некоторых районах Саскылаха отключалось электричество. Культурные мероприятия, запланированные на новогоднюю ночь, пришлось отменить.

Сейчас буря в Саскылахе и Юрюнг-Хае стихла, хотя ветер все еще достигает 17 м/с. Ожидается, что погода улучшится завтра, а пока жителям приходится буквально рыть норы к дверям своих домов, чтобы просто суметь выйти на улицу.

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