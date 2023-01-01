В Якутии в ночь с 31 декабря на 1 января родились две девочки

Фото: t.me/aisen_nikolaev

В ночь с 31 декабря на 1 января в Якутии появились первые малыши 2023 года, сообщил в своем телеграм-канале глава республики Айсен Николаев.

Он рассказал, что первая малышка родилась в 00:56 часов в Перинатальном центре Республиканской больницы №1 — Национального центра медицины. А в 04:35 в Перинатальном центре Якутской республиканской клинической больницы родилась еще одна маленькая якутянка.

«От всей души поздравляю родителей с двойным праздником! Пусть малыши растут здоровыми, смышлеными и счастливыми на радость своим родным и близким!», — пожелал глава Якутии.

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