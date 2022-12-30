Нескучные новогодние каникулы в 2023 году: концерты, мастер-классы, шоу для детей

Фото: Дом дружбы народов

Разнообразить новогодние каникулы помогут театры, музеи и другие площадки Якутска, которые будут работать для вас в первые дни 2023 года. «КП – Якутия» собрала для вас подборку новогодних мероприятий, на которые можно сходить с детьми.

«Новогодняя мишкомания»

Источник: Дом дружбы народов

Сказка о семействе белых медведей, которые вместе со сказочными героями собираются встречать Новый год, но попадают в руки коварной Метелицы. Кто поможет им…. и спасет праздник?

Возрастное ограничение: 6+

Время: 2-7 января в 12.00 и 14.00

Адрес: Дом дружбы народов, Пояркова, 4

Стоимость билета 400 рублей (ребенок до 3- лет бесплатно). Билеты по Пушкинской карте в кассе ДДН. Открыта онлайн-продажа на Quicktickets.ru, sakhaconcert.ru.

Телефон для справок: 32-82-96.

Интерактивная выставка «Внутри человека»

Фото: Национальный художественный музей Якутии

Почему человек чихает? Какой объем памяти хранится в мозге? Каков диаметр глазного яблока или волоса? На эти и другие вопросы ответит выставка «Внутри человека». Экскурсии будут проводиться каждый час, посетители также могут самостоятельно изучать экспонаты, которые можно трогать-крутить-вертеть. Каждому маленькому посетителю выдаётся именное «Удостоверение юного исследователя» о прохождении мини-экскурса по анатомии человека.

Возрастное ограничение: 0+

Время: 3, 4, 5, 6, 8, 10-15 января,

Стоимость: до 18 лет - 400 руб./чел.; взрослые, пенсионеры, студенты - 300 руб./чел., школьные группы от 10 чел. - 300 руб./чел.; многодетные семьи - 250 руб./чел. Купить билет по Пушкинской карте: https://clck.ru/32jCnn Бесплатно: дети до 3 лет, дети-инвалиды и сопровождающие, инвалиды I, II группы.

Адрес: выставочный зал НХМ РС (Я), ул. Кирова 12, II этаж (здание «Комдрагметалл»).

Справки по телефону: 8 (4112) 33-52-79

Сказки на сцене Театра оперы и балета

Фото: Театр оперы и балета Якутии

Расписание детских спектаклей в январе 2023 года.

Музыкальный спектакль «Бременские музыканты», 3 января в 12:00 и в 16:00, продолжительность: 1 час 45 минут с антрактом

Балет «Щелкунчик», 6 января в 12:00 и в 17:00, продолжительность: 1 час 50 минут с антрактом

Опера «Морозко», 8 января 17:00, продолжительность: 1 час 40 минут с антрактом

Возрастное ограничение: 6+

Стоимость: 300-1000 руб. (действует Пушкинская карта) в кассе или на сайте.

Адрес: проспект Ленина, 46/1

Шоу иллюзий «Магия рождества»

Фото: sakhaconcert.ru

Уникальное семейное шоу от фокусника-иллюзиониста из Москвы Ильи Ларионова при участии мэтра якутской магии Алексея Гольдерова и огромных световых роботов. Кроме чудес вас ждут лазерное и дымовое шоу.

Время: 4-7 января, 11:00, 14:00, 17:00

Стоимость: 600 - 1500 руб. Билеты в кассах ДДН им. А.Е. Кулаковского, к/т Центральный. Открыта онлайн- продажа на сайте.

Адрес: ДС «50 лет ПОБЕДЫ», ул. Орджоникидзе, 28

Новогодний фестиваль в парке «Россия – Моя история»

Фото: парк "Россия моя - история"

Каждый день с 4 по 8 января в историческом парке будет проходить праздничная программа в два сеанса. В программе мультимедийная «Зимняя сказка с Чысхааном», игры, мастер-классы, аквагрим. В фойе 1 этажа откроется мастерская Деда Мороза, где можно изготовить уникальные елочные игрушки своими руками. В завершение каждого сеанса праздничной программы гостей пройдет кинопоказ.

Подробнее с программой каждого дня можно ознакомиться по ссылке.

Время: 4-8 января, с 12.00 до 15.00 и с 15.00 до 18.00.

Стоимость входного билета – 500 рублей.

Телефон для справок: 40-35-97.

Рождественская программа Национального художественного музея

Фото: Национальный художественный музей Якутии

В дни каникул в музее состоится мастер-класс по росписи деревянных игрушек, ежегодная акция «Новогодний музейный маскарад», фотозона «Новогодняя сказка» и поздравление Деда Мороза и Снегурочки, а также посетителей будет сопровождать маскот – веселый и пушистый Кролик. Также состоится арт-медиация – экскурсия по залу «Русское искусство XVIII – начала XX в.» Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

Время: 4, 5, 6, 8 января, с 12:00 и с 15:00

Стоимость: 350-500 руб.

Адрес: Основное здание НХМ, ул. Кирова, 9

Запись по номеру: +7 (914) 261-37-77 (WhatsApp)

Квиз в историческом парке

Квиз в парке "Россия - моя история" Фото: из соцсетей

Команды от 2 до 10 человек могут поучаствовать в викторине «AllКвиз». Вас ждут 3 тура с вопросами по кино и музыке, истории и географии, мифах и легендах, литературе и искусству, играм и анимационным произведениям. Победители получат приятные призы от партнёров.

Время: 4 и 7 января в 16:00

Зарегистрироваться можно личным сообщением ВКонтакте, либо в чат-боте Телеграма.

Стоимость - 250 рублей с каждого участника, возможна оплата по Пушкинской карте.

Адрес: парк «Россия – Моя история», К. Уткина, 5

Телефон для справок: 40-35-97.

Мастер-класс по линогравюре

Фото: Национальный художественный музей Якутии

Национальный художественный музей познакомит всех желающих с технологией рукотворного изображения – гравюрой на линолеуме. На занятии «Мастер Graff» при помощи линолеума, валика и типографской краски вы сотворите шедевр. Все необходимые материалы предоставляются.

4 января 12.00-14.00 – тема: звездное небо, 16.00-18.00 – тема: бабочка

5 января 12.00-14.00 – тема: портреты известных людей, 16.00-18.00 – тема: жук

6 января 12.00-14.00 – тема: жук, 16.00-18.00 – тема: звездное небо

8 января 12.00-14.00 – тема: бабочка, 16.00-18.00 – тема: портреты известных людей

Подробнее о занятии по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

Стоимость: 1000 руб. (действует Пушкинская карта)

Запись по телефону: +7 (914) 829-75-37 (WhatsApp)

Адрес: Кирова, 9 (основное здание НХМ)

Мастер-класс игры на хомусе

Фото: Музей и Центр хомуса

Музей и Центр хомуса народов мира приглашает познакомиться с искусством игры на национальном якутском инструменте.

4 января 14:00-15:00 – «Современный стиль игры на хомусе», преподаватель Платонова Алена Гавриловна. 5 января 14:00-15:00 – «Традиционный стиль игры на хомусе», преподаватель Жиркова Туяра Анатольевна. 6 января 14:00-15:00 – «Мелодичное исполнение на хомусе», преподаватель Деллохов Айсен Петрович.

Возрастное ограничение: 6+

Стоимость: 300 руб. Действует Пушкинская карта

Телефон для справок: 52-86-75 Адрес: Ул. Кирова, 31

Мастер-класс по живописи

Фото: Национальный художественный музей Якутии

В Национальном художественном музее пройдет занятие «Новогодняя сказка» по живописи акрилом.

Расписание занятий: 4 января 11.00-13.00 – тема: звездное небо

5 января 11.00-13.00 – тема: интерьерная картина

6 января 11.00-13.00 – тема: зимний пейзаж

8 января 11.00-13.00 – тема: цветочная композиция

Подробнее о занятии по ссылке.

Все необходимые материалы предоставляются.

Возрастное ограничение: 6+

Стоимость: 1200 руб. (действует Пушкинская карта)

Запись по телефону: +7 (914) 296-87-10 (WhatsApp)

Адрес: Кирова, 9 (основное здание НХМ)

Дебаты для детей

Фото: abrakadabra.fun

Курс по работе с голосом, развитие внутренней уверенности, постановка речи, жестов, установление зрительного контакта, умение структурирования и организации мыслей. Ведущий курса - Анна Викторовна Яковлева, опыт обучения ораторскому искусству взрослых и детей более 25 лет.

Возрастное ограничение: 12-16 лет.

Время: 6-8 января, 11:00-12:30

Стоимость: 2100 руб.

Запись по номеру: +7 (924) 366-92-59

Адрес: Колледж связи и энергетики ул. Петра Алексеева, 25, 2 этаж, актовый зал

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