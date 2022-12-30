Ограбление по-якутски. Двое мужчин похитили из частного дома шесть мешков со свежемороженой рыбой

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В полицию города Якутска обратилась девушка с сообщением о краже, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Она рассказала, что на днях получила посылку от родителей в виде нескольких мешков рыбы и выставила их на продажу на сайте бесплатных объявлений.

На следующий день ей позвонил мужчина, который пообещал заехать за товаром завтра и попросил отправить точный адрес. Ничего не подозревая, девушка назвала адрес дома брата, где хранилась рыба. А на следующее утро она узнала, что ночью неизвестные похитили мешки с рыбой. Материальный ущерб составил 185 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и разыскали подозреваемых, которыми оказались 35-летний и ранее судимый 31-летний мужчины.

Выяснилось, что они умышленно искали в интернете объявления о продаже свежемороженых рыб. Выяснив у продавца, что рыба хранится в свободном доступе во дворе, подозреваемые ночью приехали на арендованном автомобиле и проникли на территорию частного дома.

«Убедившись, что за ними никто не наблюдает, они похитили и погрузили в машину 4 мешка свежемороженого чира и 2 мешка карасей, после чего скрылись», — говорится в сообщении.

Часть украденного мужчины успели продать, а часть была изъята в ходе обыска. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемые помещены в ИВС.

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