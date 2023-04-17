Следователи проверят аварию с ударившимся о ВПП самолетом в Якутии

Фото: СК Якутии

Якутский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК организовал доследственную проверку после авиаинцидента с самолетом L-410. Ранее стало известно, что борт, выполняя тренировочный взлет, ударился о взлетно-посадочную полосу. Никто не пострадал, однако, как сообщили следователи, авария произошла из-за технической поломки.

По данным следствия, около 18:30 самолет пошел на очередной тренировочный взлет в аэропорту Маган. Во время разбега у L-410 надломилась передняя стойка шасси, из-за чего самолет вспахал взлетную полосу. В этот момент на борту находились пять человек.

«Проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Следователями и криминалистами проводится осмотр места происшествия, опрашивается экипаж воздушного судна, проводятся иные проверочные мероприятия», – сообщила представитель Восточного МСУТ СК Екатерина Петрушина.

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