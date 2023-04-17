В Якутии на 25 лет закрыли маньяка, который убивал и насиловал девушек-подростков

Фото: СК РФ

В Якутии вынесли приговор жителю Алдана, который обвиняется в убийствах несовершеннолетних девушек. Преступления он совершил еще в начале нулевых – за давностью лет их долго не могли раскрыть. Однако недавно следователи все же вышли на след подозреваемого и задержали маньяка: оказалось, жертв на его счету куда больше, чем считалось.

Убийства в Алдане мужчина совершил в 2001 и 2002 годах – ему тогда было чуть больше 30 лет. Обстоятельства обоих убийств оказались очень похожими: якутянин пьяным бродил по безлюдным местам города, выискивая себе жертв. На девушек он бросался с кулаками, бил их камнями, ножом, после чего, раненых, насиловал и бросал умирать.

Тогда преступления остались нераскрытыми, но недавно за убийства взялись криминалисты, изучавшие преступления прошлых лет. След вывел их на подозреваемого, на счету которого оказалось несколько убийств – подробностей в СК не приводят, но следователи рассказали, что убийца был причастен к целому ряду похожих преступлений.

«Кропотливая работа подтвердила подозрения правоохранителей. Следствием проведен значительный объем работы по восстановлению событий, произошедших более 20 лет назад. Восстановлены детали допросов свидетелей, заключений судебных экспертиз, осмотров мест обнаружения тел погибших, результаты которых дали изобличающие обвиняемого доказательства», – рассказали в СК.

Сам преступник, ныне уже 50-летний мужчина, отпираться не стал и начал сотрудничать со следствием. Он прошелся с правоохранителями по местам былых «подвигов» и на манекене показал, как резал ножом и насиловал своих жертв.

В итоге суд сегодня, 17 апреля, вынес маньяку приговор. Его признали виновным в изнасилованиях несовершеннолетних и убийствах. Мужчину отправили в колонию строгого режима на 25 лет. Также суд удовлетворил гражданские иски о компенсациях от родственников – каждый из них получит по миллиону рублей.

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