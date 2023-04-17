Якутянка Татьяна Баишева защитила титул абсолютной чемпионки мира по мас-рестлингу

Фото: Спорт Якутии

В Бразилии завершился абсолютный чемпионат в рамках международного фестиваля «Арнольд Классик», сообщает «Спорт Якутии».

Фото: Спорт Якутии

В городе Сан-Паулу собрались одни из сильнейших спортсменов планеты на фестиваль, которым руководит звезда бодибилдинга и «Голливуда» Арнольд Шварценеггер. В числе участников были 4 представителя России: Татьяна Баишева из Якутии, Виктор Колибабчук из Смоленской области, Иван Галкин и Мохинур Абдузойирова из Калужской области.

Якутянка является действующей абсолютной чемпионкой мира, как и Виктор Колибабчук. Кроме того, оба рестлера также являются чемпионами России в своем виде спорта.

По итогам состязаний Татьяна Баишева и Иван Галкин взяли золото, кроме медалей. им вручили чемпионские пояса.

Российские спортсмены с главным тренером сборной России Николаем Константиновым. Фото: Спорт Якутии

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