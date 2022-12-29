В Якутии возник скандал из-за задержания машины с продуктами для студентов. Оказалось, что водитель перевозил кости древних животных без лицензии

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Недавно в соцсетях Якутии разразился скандал — якобы сотрудники ГИБДД задержали автомашину, перевозившую посылки студентам от родственников, и изъяли все мешки с мясом и рыбой «до выяснения». Пользователи сети возмутились таким самоуправством, а некоторые даже требовали наказать полицейских, оставивших бедных студентов без еды под Новый год.

Фото: t.me/djiikey

Как позже выяснилось, реальное положение дел оказалось немного иным. В пресс-службе МВД Якутии прокомментировали скандал и объяснили, что произошло на самом деле.

27 декабря на 27 километре ФАД «Колыма» в Мегино-Кангаласском районе Якутии сотрудники ГИБДД остановили машину «Камаз» под управлением 50-летнего жителя города Якутска.

В ходе досмотра в машине были обнаружены палеонтологические останки ископаемых животных без каких-либо сопроводительных документов. Кроме того, в кузове было найдено и изъято охотничье ружье без документов.

Как сообщил «КП-Якутия» источник, под палеонтологическими останками имеются ввиду бивень мамонта, три черепа предположительно древнего степного бизона, а также череп шерстистого носорога.

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Фото: пресс-служба МВД Якутии

Сам водитель пояснил, что везет продукты питания в город Якутск из Верхоянского района, а костные останки и ружье его попросили взять попутно жители района.

В итоге изъятые останки направлены на палеонтологическое исследование, а в отношении владельца огнестрельного оружия проводится проверка.

Что касается скандала с отобранными посылками студентов, то в МВД заверили, что весь остальной груз, включая посылки, не изымался. По всей видимости, фото, распространяемые в соцсетях, были сделаны на базе, откуда люди и забирают свои посылки. А если кто-то все же не досчитался подарков от родных, то необходимо обратиться с заявлением в полицию.

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