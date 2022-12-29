Бывший председатель Конституционного суда Якутии получил премию в полмиллиона рублей

Фото: парламент Ил Тумэн

Экс-председателю Конституционного суда Якутии Александру Ким-Кимэну присудили госпремию имени М.М. Федорова в области юриспруденции.

Соответствующий документ подписан главой Якутии Айсеном Николаевым 20 декабря и размещен на официальном портале правительства республики. На это обратили внимание журналисты SakhaDay.

Издание отмечает, что денежное вознаграждение к награде составляет 500 тысяч рублей.

Премия вручена «за социально значимую деятельность в области защиты прав, свобод и законных интересов граждан, вклад в повышение правовой культуры в обществе, развитие юридических наук и подготовку квалифицированных юридических кадров».

Напомним, что Конституционный суд Якутии был упразднен с 1 июля 2021 года. Уход председателя в отставку вызвал скандал в обществе, когда стало известно, что Ким-Кимэн сам себе назначил ежемесячное пожизненное содержание в размере 85% от денежного вознаграждения, который получал в должности председателя КС, а также выходное пособие из расчета месячной зарплаты за каждый год работы по юридической специальности. Стаж у него официально составляет 47 лет.

Официально размер его ежемесячного пожизненного содержания и выходного пособия не раскрывается.

Позже стало известно, что на выплату выходного пособия судье Конституционного суда в связи с отставкой предусмотрено 10,5 миллиона рублей.

Об этом говорится в пояснительной записке к законопроекту о внесении изменений в государственный бюджет Якутии на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов. Фамилия судьи, получившего такой «золотой парашют», не раскрывалась.

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