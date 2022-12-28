Бросился в огонь без экипировки. Якутский пожарный спас 3 человек из горящего дома

Фото: https://vk.com/hangalasskie

Глубокой ночью в якутском селе Верхний Бестях загорелся жилой дом. Ни о чем не подозревавших жильцов вытащил местный пожарный Вячеслав Башлаев.

Возгорание произошло в 2 часа ночи 28 декабря. Дым заметил сотрудник местной пожарной части Вячеслав Башлаев, который в этот момент как раз был на смене. Без раздумий он бросился в дом, охваченный пламенем, понимая, что в такое время жильцы явно спят.

Молниеносное решение пожарный принял, даже не задумавшись об экипировке. Из огня мужчина вынес 3 человек, двое из которых были уже без сознания. Оперативно на вызов прибыла карета скорой медпомощи.

– Только благодаря ему трое мужчин остались живы. Знайте героев в лицо, которые не носят плащи, – поблагодарили жители села в сети.

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