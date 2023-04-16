Грозный хищник с неимоверной силой. Как в Якутии добыли уссурийского тигра

Фото: музей истории Якутии и народов Севера им. Ем. Ярославского

В Якутске в музее истории Якутии и народов Севера им. Ем. Ярославского выставляется чучело настоящего тигра. Издание «Эхо столицы» рассказало историю появления необычного экспоната.

Как оказалось, хищный зверь появился на территории тогда еще Якутской области в 1905 году. Его добыли охотники Усть-Майского района, а один из них погиб во время охоты.

В 1957 году газете «Кыым» подробности той охоты рассказал 101-летний Петр Захаров, старейший охотник республики. Почти полвека назад он принимал в ней участие.

Сперва подумали, что это лев

Тогда на традиционную осеннюю охоту отправились пятеро мужчин с Эженского наслега: Афанасий Конюхов, Сергей Атласов, Михаил Захаров, Чакыр Петр и сам Петр Захаров.

По пути охотники натолкнулись на следы странного зверя, который сильно отличался от следов других животных Якутии. Старики раньше рассказывали, что здесь когда-то появлялись львы. Поэтому мужчины насторожились и решили проследовать по его следам.

Пройдя еще несколько километров, они нашли следы лошадей. Судя по ним, животные испуганно бросились в разные стороны. Потом охотники обнаружили останки лошади, от которых остались только кости спины.

Мужчины внимательно обследовали местность и выяснили, что вторую половину лошади хищник утащил в лес и там съел. Они пошли по следам зверя еще три километра и увидели его.

«Зверь был плотно насытившийся, расслабившийся. Повернувшись в сторону, он лежал как собака, при этом положив голову к двум лапам и обернувшись хвостом. Потом, увидев нас, внезапно вскочил, при этом ударив хвостом в снег», — вспоминал Петр.

Тигр поймал охотника и начал подбрасывать его наверх

Охотники осторожно пошли в лес, где затаился зверь. Михаил Захаров и Чакыр Петр вступили в лесную чащу, остальные побежали вокруг леса.

«Когда тихо подкрадывались, вдруг услышали ни на что не похожее невероятное рычание, нам показалось, как будто посыпался хвойный покров с деревьев. Вскоре несколько раз услышали человеческий крик „Защитите, умираю“», — рассказывал Петр.

Оказалось, что Чакыра поймал зверь и начал подбрасывать его наверх. Хищник напоминал кошку с большими яркими глазами.

«Я прибежал и выстрелил в зверя, тогда он всколыхнулся. Сергей Атласов ударил топором в голову. Зверь увернулся от удара и ударил лапами в топор, который отлетел наверх. Схватил зубами и лапами Атласова за плечо, в это время я несколько раз ударил по голове стволом ружья. Тогда зверь выронил Атласова и ворча, раненый, начал постепенно падать на землю», — поделился подробностями добычи тигра Петр Захаров.

Афанасий Конюхов добил тигра выстрелом. Чакыр Петр был сильно ранен хищником, на нем почти не осталось живого места. Его отнесли в охотничью избушку, но несмотря на старания товарищей, охотник пролежал 4 дня, потом умер.

Как оказалось, добытым зверем был уссурийский тигр. Шкуру тигра в то время купцы купили за 7 старых николаевских рублей. Намного позже чучело тигра выставили на всеобщее обозрение в Якутском краеведческом музее. А советское государство выплатило охотникам премию.

Уссурийский тигр в прошлом был весьма распространен от экватора до арктического побережья. В настоящее время ареал популяции подвида Уссурийского тигра Дальний Восток России, а также Северо-Восточный Китай, занесен в Красную книгу.

В России тигр находится в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури. Предполагается расселить уссурийских тигров на территории Плейстоценового парка в Якутии.

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