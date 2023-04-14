«Отлично питается и успевает баловаться». В природном парке «Живые алмазы Якутии» родился еще один детеныш яка

Фото: ГБУ РС(Я) «ДБР ООПТ и ПП»

В природном парке «Живые алмазы Якутии» 2 апреля в семействе яков у Яшмы и Якова родился телёнок, сообщает Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков.

Недавно стал известен пол детеныша – это девочка, ее назвали Марфой.

– 2 апреля у нас стояла холодная и ветреная погода, из-за этого опасались за состояние новорожденной, постоянно следили за ней, но все обошлось. Яченок Марфа отлично питается, у мамы много молока. Сейчас с важным видом разгуливает по вольеру, изучает парк и даже успевает баловаться. Детеныш яков похож на папу, тоже имеет белую шерсть, а вот у мамы шерсть темного цвета», — рассказал директор природного парка «Живые алмазы Якутии» Сергей Симонов.

Напомним, что 8-летняя Яшма стала мамой во второй раз. Она – старшая сестра яка Юленьки, которая в прошлом году впервые стала мамой. Тогда работники парка решили назвать первенца Ураанхай (слово «ураанхай» считается старинным названием народа саха). Всего в природном парке обитают шесть яков, самые первые проживают с момента открытия.

Парк-заповедник «Живые алмазы Якутии» находится недалеко от города Мирный. Он создан компанией АЛРОСА в рамках сохранения исчезающих видов животных.

Здесь на территории 32 тысяч гектаров в условиях, близких к природным, живут десятки северных животных. Это олени, лоси, бизоны, овцебыки, изюбры, зайцы, рыси, медведи.

Сегодня тут живут 133 животных, в том числе 26 детенышей. Никаких тесных вольеров и клеток – животным разрешено проводить время так, как им нравится (но хищники, по понятным причинам, живут отдельно).

Парк открыт для бесплатного посещения, многие посетители сами помогают ухаживать за животными. Над отдельными животными «шефствуют» целые школьные классы. С животными можно играть и даже давать им собственные имена. На территории парка строжайше запрещены охота и иная промысловая деятельность.

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