Житель Якутии, зверски пытавший знакомого и выколовший ему глаз шваброй, отделался тремя годами колонии

Фото: SakhaDay

Маленькое село Казачье, затерянное на далеком северо-востоке Якутии. Население — около 1,1 тысячи человек. Расстояние до районного центра — 213 километров.

Добраться сюда непросто. И выбраться тоже. Село живет в своем небольшом мире. Все друг друга знают. И именно здесь произошло зверское преступление, которое поражает своей безжалостной жестокостью. Но больше всего пугает то, что преступник чуть не остался на свободе, чтобы продолжить держать в страхе жителей села.

Об истории пострадавшего Ивана рассказало издание SakhaDay, куда он обратился за помощью.

Друг хуже врага

27-летний Иван К. как-то сентябрьским днем позвал в гости на шашлыки своих друзей. Как водится, не обошлось без алкоголя. В разгар веселья в гости пришел его двоюродный старший брат Василий. Ночью спиртное закончилось, и хозяин дома решил одолжить у соседа мотоцикл, чтобы сгонять в магазин.

Дверь оказалась заперта, но Ивана это не остановило. Уверенный в том, что сосед, с которым у него были хорошие отношения, не отказал бы, он взял мотоцикл, съездил в магазин, а потом вернул транспортное средство на место.

Пьянка продолжилась. Раззадоренный горячительным Иван начал бахвалиться и ляпнул, что призовет к ответу местного авторитета Сергея, который побил его раньше. И успел даже поссориться со своим братом Василием — припомнил ему, что он бил свою мать и дедушку с бабушкой. Как бы там ни было, под утро гости разошлись, остались Иван, его брат и один друг. Втроем они пошли спать.

А в это время тучи над Иваном уже сгущались. Оказалось, что один из ушедших приятелей побежал прямиком к Сергею и наябедничал ему: дескать, а Ванек-то у нас бросается словами и грозится тебя побить. Того это взбесило, и утром он пришел с братвой, включая того самого соседа, для расправы.

Брат хуже врага

Били Ивана долго и безжалостно. Он периодически терял сознание, но потом снова приходил в себя от мучительной боли. Сергей пытался выколоть ему глаз тупым концом швабры.

Самое обидное — брат истязаемого Василий не вступился за своего младшего родственника, а наоборот, потворствовал садисту. А кто попытался его защитить, так это друг Ивана, который остался ночевать. Но его тоже избили.

Наконец устав пытать, Сергей с товарищами вышли на крыльцо. Полуживой Иван слышал, как тот говорил Василию в случае его смерти взять вину на себя: мол, ты брат, на тебя дело не заведут, а нас тут вообще не было. Но Иван выжил и вызвал участкового.

Скандал в СМИ

Иван утверждает, что Сергей уговорил соседа переписать мотоцикл на его имя, чтобы подать встречный иск об угоне. И на суде истязатели заявили, что пришли бить Ивана за то, что тот взял без спроса чужой мотоцикл. Но на самом деле это не так, говорит пострадавший.

В Усть-Янском районном суде Сергея приговорили по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ к трем годам условно с испытательным сроком на два года. Отмечается, что смягчающими обстоятельствами стали признание вины и наличие трех несовершеннолетних детей, в воспитании которых однако, по словам его земляков, он не участвует.

Подобное решение суда возмутило Ивана и напугало селян: изверг остался на свободе. Это что, он может избить человека, пытать его, лишить глаза, а потом свободно разгуливать на воле? В отчаянии Иван обратился за помощью в СМИ. После публикации скандальной новости и обжалования приговора 13 апреля уже Верховный суд Якутии назначил Сергею реальный срок — три года колонии общего режима.

Иван говорит, что согласен с решением суда и собирается призвать к ответу других участников преступления. 16 марта ему полностью удалили остатки глаза.

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