Как выглядит ледовая переправа Якутск — Нижний Бестях за сутки до закрытия

Фото: t.me/crimyakutiaru

С 15 апреля будет запрещен проезд по ледовой переправе Якутск — Нижний Бестях через реку Лену. Якутяне делятся в соцсетях, как выглядит переправа сейчас, за сутки до закрытия.

Фото: t.me/crimyakutiaru

Также с 17 апреля будут закрыты и другие переправы на реке Лене: Хатассы — Павловск и Кангалассы — Соттинцы.

Как сообщает Минтранс Якутии, в период межсезонья будут организованы перевозки с привлечением водного транспорта. К примеру, пассажиров поезда будут перевозить судами на воздушной подушке, стоимость трансфера составит 1800 рублей.

По маршруту Нижний Бестях — Якутск будут работать 30 судов «Хивус-10», 8 аэроботов «Тайфун» и 3 судна «Нептун-23». По маршруту Кангалассы — Соттинцы — 3 судна «Славир-6» и 1 аэробот «Тайфун». Во время интенсивного ледохода людей будут пересаживать на аэроботы.

Тариф на перевозку водным транспортом составит 1 500 рублей, в сложных гидрологических условиях и ледоходе он будет повышен до 3 000 рублей из-за привлечения аэроботов.

Также при ухудшении гидрологической ситуации будут привлекаться вертолеты «Полярных авиалиний» по маршруту Маган — Нижний Бестях. Стоимость перелета составит 5600 рублей.

Ледовая переправа соединяет столицу республики с заречной территорией, которая становится недоступной в период распутицы. Строительство Ленского моста призвано избавить от этой проблемы, а пока водители продолжают ездить зимой по ледовой переправе, а летом — на паромах.

К сожалению, многие водители продолжают на свой страх и риск ездить по переправе уже после ее официального закрытия. Их не пугает ни страх провалиться под лед, ни перспектива штрафа за выезд на закрытую ледовую переправу, который составляет от трех до пяти тысяч на граждан.

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