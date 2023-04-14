«Не похоже на метеорит». Геолог прокомментировал фото грозового камня из Якутии, упавшего с неба больше ста лет назад

Надпись «Грозовой камень». Фото: Спиридон Борбуев

Недавно редакция «КП — Якутия» публиковала фотографию необычного камня — черного, гладкого, похожего на яйцо какого-то фантастического зверя.

Автор фото, начальник управления образования Верхневилюйского района Спиридон Борбуев, писал, что это грозовой камень. Он увидел его в музее села Кырыкый во время поездки. Хранитель музея Яков Егоров рассказал ему, что, по поверью, камень упал с неба больше ста лет назад во время грозы и расколол дерево.

Первым его владельцем был житель Сунтарского района. Потом он передал необычную находку своему сыну, тот — своему. И в итоге в прошлом году камень передали в музей.

В числе прочих версий люди предполагали, что это, возможно, метеорит. В любом случае камень и правда выглядит очень загадочно и красиво.

И в попытке разгадать его тайну мы обратились за помощью к специалисту — доктору геолого-минералогических наук, академику Виктору Маршинцеву с просьбой разъяснить, что это может быть.

К сожалению, сам камень мы ему вручить не могли, так бы, конечно, было точнее. Мы просто показали фотографию и рассказали его историю. Тем не менее, несмотря на весьма скудные данные, Виктор Клавдиевич согласился нам помочь.

«Одна из версий — это вот знаете, когда молния ударяет во что-нибудь, оно плавится и могут появиться вот такие образования. Я сам, правда, такого еще не видел. Но высокая температура на месте, куда бьет молния, расплавляет то, что там лежит. Возможно, там что-то было и оно расплавилось. Это одна версия», — предположил он.

Другая версия — это метеорит. Но она вызывает большие сомнения.

«Метеориты бывают обычно неровные, не такие круглые. В геологическом музее хранятся несколько метеоритов, и они все неровные. Хотя они, конечно, тоже плавятся в процессе падения. У них плавятся края», — объяснил ученый.

Таким образом, если история о грозе правдива, скорее всего, на земле что-то лежало и в него ударила молния.

Справка

Виктор Клавдиевич Маршинцев — академик Академии наук РС(Я), д.г-м.н., профессор, заслуженный ветеран СО РАН, известный ученый в области изучения фундаментальных проблем петрологии, минералогии и геохимии алмазных месторождений, автор более 200 научных работ. С его именем связаны открытия новых минералов ранее неизвестных не только для кимберлитов, но и в целом в природе.

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