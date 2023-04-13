Идешь такой домой, а тут лиса: якутянин заснял на видео перепалку хищницы с собакой

Фото: скриншот видео

Житель Якутии как-то вечером, завершив все дела, спокойно возвращался домой, как вдруг видит: на дороге сидит лиса. Живая и здоровая. Видимо, она забрела в село в поисках пищи, благо лес недалеко.

Естественно, огненно-рыжая красавица привлекла внимание мужчины. Однако это сильно не понравилось его собаке. Кипя от злости, она с ног до головы облаяла, считай — обматерила, незваную гостью и попыталась силой выдворить ее из села.

Но лиса оказалась не робкого десятка и «выдворяться» наотрез отказалась.

Пока парочка выясняла отношения, мужчина достал телефон и заснял драку на видео. Оно вышло в телеграм-канале «Охота и рыбалка в Якутии».

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