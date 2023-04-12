В Якутске выбрали победительницу первого конкурса «Пышная красотка»

Фото: ЯСИА

Никаких 90-60-90! В Якутске прошел первый нестандартный конкурс красоты «Пышная красотка».

Перед жюри и зрителями выступили 5 конкурсанток: Наталья Яркова, Анна Пономарева, Нина Вакуленко, Светлана Нурова и Саида Феоктистова. Хоть эти леди далеки от подиумных стандартов, но по красоте, грации и обаянию не уступят ни одной модели.

Дамы представили свои визитки, зажгли на конкурсе талантов, под конец вечера участницы продефилировали в шикарных платьях.

Также в шутливой форме они продемонстрировали свои спортивные возможности. Повеселили публику прыжки на скакалке, гимнастические упражнения с обручем и гантелями. Всех поразила Саида Феоктистова, представшая в образе теннисистки и завершившая выступление полным шпагатом. Именно она и стала победительницей конкурса «Пышная красотка».

– Конкурс будет ежегодным! Я уверена, он наберёт ещё более большие обороты! Отдельное большое спасибо девочкам участницам за их позитивный настрой, смелость, красоту, упорство, просто за то что вы есть такие классные, – отметила организатор, тамада Ксения Праздник.

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