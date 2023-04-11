«Она просто поскользнулась»: полиция нашла «эксгибициониста», который домогался до девушки в Якутске

Фото: МВД/KP.RU

Полиция Якутска задержала мужчину, который оголялся на публике и домогался до женщины. Ролик «КП-Якутия» публиковала ранее: на кадрах видно, что мужчина трясет половым органом перед сидящей на коленях женщины прямо на улице, а после – орет на оператора, который снимал перформанс.

«В районе ГРЭС гуляет маньяк. Видео снимала подруга или просто очевидец, но случай не единичный! В полицию звонили — результата нет. Помогите кто может. Видели в районе 13 школы, на техучастке, на детской площадке возле высотки по Бабушкина», — с таким текстом разошлось видео по соцсетям.

В полиции организовали проверку и быстро нашли героя ролика. Оказалось, что девушкой, до которой он домогался, была его жена. Сам 38-летний якутянин заявил, что никакого акта эксгибиционизма и насилия не было, и его просто неверно поняли.

«Супруга подскользнулась, упала, я начал ее поднимать, в такой позе. Со стороны, издалека, показалось, что я ее не поднимаю, а это… А я пошел по нужде по легкой, а меня снимают в это время, или фотографируют», – пояснил мужчина.

Несмотря на сбивчивые объяснения, в полиции все равно проводят проверку инцидента. В органах подчеркнули, что мужчина ранее был судим за грабеж.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.