Власти прокомментировали фото якутских военнослужащих, которых никто не встречает

Фото: t.me/djiikey

На днях распространилось фото военнослужащих, прибывших в Якутск из зоны СВО. В сообщении упрекали, что раненых солдат никто не встречает, а СМИ не освещают.

«Хотя они самые настоящие герои. В отпуск по ранению», — пишут паблики.

Руководитель управления специальных программ АГиП Якутии Андрей Никифоров прокомментировал распространяемое сообщение:

— Вчера с удивлением узнал, что в некоторых СМИ раскручивается тезис, что не всех якутских бойцов встречают с наградами и почестями. Спешу опровергнуть — это не так. Мы в контакте с каждым военнослужащим и их семьями, многие бойцы не хотят публичности. Военнослужащие мотивируют это тем, что контракт еще не завершен, информационная война и излишняя публичность в интернете повышают риски. Мы уважаем их позицию и просим жителей республики поддержать наших защитников.

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