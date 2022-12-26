Сказ о рыбаке и лебеде. Якутяне стали победителями в конкурсе ледовой скульптуры в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба администрации Усть-Алданского района

Мастер из Усть-Алданского района Иван Румянцев и скульптор из Намского района Роман Петров стали победителями в престижном ледовом конкурсе — XXI Екатеринбургском фестивале ледовой скульптуры «Европа-Азия» по произведениям Д.Н.Мамина-Сибиряка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Усть-Алданского района.

Команда скульпторов создала скульптуру «Приемыш», вдохновленную рассказом великого прозаика Мамина-Сибиряка. Скульптура изображает героев рассказа: старого рыбака и сиротку-лебедя, которого приютил главный герой произведения.

Фото: пресс-служба администрации Усть-Алданского района

«Якутские искусники как никто другой передали в своем произведении то, что существует неразделимая связь человека и окружающего мира. Что человек способен как навредить, так и помочь. Наверное, это удалось, отчасти, потому, что все якуты близки к природе», —подчеркнули организаторы мероприятия.

Якутские скульпторы прошли сложнейший отбор, в котором состязались лучшие скульпторы со всех уголков России. Они вошли в 7 лучших команд страны, затем стали абсолютными победителями фестиваля.

Иван Румянцев является призером и лауреатом десятков престижных международных, Российских и региональных конкурсов. Ежегодно он участвует во всевозможных фестивалях, оттачивая свое мастерство и навыки.

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