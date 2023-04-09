Лошадь «забуксовала» в снегу: как в Якутии вытаскивали из снежного плена табун

Фото: скриншот видео
По горло в снегу, у некоторых только ушки торчат над настом — в таком состоянии нашли своих лошадей жители Якутии после обильных снегопадов и метели.
Видео появилось в телеграм-канале «Охота и рыбалка в Якутии».
Но мало найти лошадей, их еще надо вытащить. Дорогу замело, кругом тайга. Высота снежного покрова — по круп.
Мужики взялись за дело. Один машет лопатой и разгребает снег на проложенной тропинке. Другие подгоняют коня и расширяют проход, если его бока не могут пролезть в узкий «коридор». Пот льется ручьем.
Но вот лошадь в очередной раз «забуксовала» и, похоже, махнула копытом: «Айа, мужики, бросьте меня здесь». Но те не думают сдаваться.
За конем-первопроходцем пошла одна из кобыл, причем сама. Никто ее не подгоняет. Но, видимо, сообразительная лошадь поняла, что оставаться в этом месте нельзя. Умница какая!
Остальные из табуна молча наблюдают и ждут.
К счастью, вдали показываются несколько силуэтов — к мужикам идет подмога. Смотреть видео до конца.
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