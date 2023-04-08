Жестокие кадры: в Верхневилюйском районе Якутии собаки загрызли кобылу и жеребенка

Фото: скриншот видео газеты Кыым

В сети распространилось видео с жестокими кадрами растерзанной кобылы и ее маленького жеребенка. Инцидент произошел утром 7 апреля в Кэнтикском наслеге Верхневилюйского района.

Видео разместили в телеграм-канале газеты «Кыым». Посмотреть его можно по этой ссылке.

Автор видео – владелец кобылы. Мужчина снимает видео и сокрушается, что погибла не только кобыла, но и жеребенок.

– Бедная, больно было. Смотрите, эти собаки волочили, держа в зубах ее зад. Вот такой случай, – говорит он, снимая окровавленный снег.

После этого подходит к своим погибшим животным и начинает ругаться.

– Почти все вылезло наружу. Вот смотрите, собачники, такое вот случается, когда не держите собак на привязи.

Как сообщает Департамент ветеринарии, на место срочно выехал старший госинспектор по Верхневилюйскому улусу Иннокентий Ильин для выяснения обстоятельств произошедшего.

Сейчас проводится совместная работа с администрацией наслега и органами полиции для установления личности владельцев напавших собак для привлечения к административной ответственности.

В таких маленьких деревнях практически не бывает бродячих собак. У них всех есть хозяева. Многие сельчане игнорируют требования о запрете самовыгула собак на территории населенного пункта. Нарушение закона они оправдывают сложившейся традицией, мол, в деревнях собаки всегда гуляли сами по себе.

Только в ходе проверки госинспектор Департамента ветеринарии составил два протокола за самовыгул собак.

Напоминаем, что свободный выгул собак на территории республики запрещен. За данное нарушение предусмотрена административная ответственность от 1000 до 1500 рублей за первое нарушение и за повторное – от 3000 до 5000 рублей.

Самовыгул собак представляет угрозу жизни и здоровью не только сельскохозяйственных животных, но и граждан. Убедительно просим соблюдать правила содержания домашних животных.

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