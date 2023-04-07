ОК проведут эксклюзивные прямые трансляции матча за звание чемпиона мира по шахматам – 2023

Фото: Одноклассники.ру

Социальная сеть Одноклассники проведет прямые эфиры матча за первенство чемпиона мира по шахматам. Пользователи соцсети смогут увидеть игру финалистов турнира претендентов 2022 года Яна Непомнящего и Дин Лижэня. Постоянной ведущей на матчах будет международный гроссмейстер Мария Фоминых.

Матч за первенство мира по шахматам начнется 9 апреля в Астане. До 1 мая пользователи смогут посмотреть трансляции главного события года в мире шахмат в группе ОК «Формула шахмат».

Фото: Одноклассники.ру

Комментаторами турнира станут двукратный победитель командных чемпионатов мира в составе сборной России Александр Морозевич и шестикратный чемпион Европы среди юниоров, рекордсмен по количеству побед в этапах Кубка России Павел Понкратов. Также комментировать матч в группе ОК будут гроссмейстеры Валентина Гунина, Клементий Сычев, Ольга Баделько и Ниджат Абасов.

Пользователи ОК смогут поддержать матч тематическими рамками на аватар в приложении соцсети «Волшебные рамки»: «Ход конем», «Играю в шахматы», «Играю как гроссмейстер» и «Ход королевы».

Одноклассники регулярно поддерживают этот вид спорта. В 2021 году была реализована трансляция матча за шахматную корону. Также ОК поддержали Международные турниры по быстрым шахматам среди гроссмейстеров, трансляции которых собрали более 3 миллиона просмотров.