Программа первенства России по вольной борьбе, которое стартует в Якутске с 14 апреля

Фото: пресс-центр РЦСПСК "Триумф"

На следующей неделе в Якутске стартует первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Вход на все дни соревнований и торжественную церемонию открытия будет свободным, сообщает пресс-центр Республиканского центра спортивной подготовки «Триумф».

На первенство в Якутске приедут около 400 борцов из более чем 40 регионов страны. Сборную хозяев представят 36 ведущих юниоров. Выявлять чемпионов им предстоит на арене спорткомплекса «Триумф».

– Это будет большой праздник спорта. Надеемся, что мы вновь подтвердим звание одного из самых борцовских регионов России. Для удобства болельщиков мы решили, что вход на соревнования будет бесплатный. Приглашаем всех горожан и гостей столицы поддержать наших борцов, – сказал министр по физической культуре и спорту Якутии Леонид Спиридонов.

Программа первенства России по вольной борьбе среди юниоров в Якутске

14 апреля, пятница:

08.00 – 08.30 Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.

11.00 – 16.00 Квалификационные и отборочные поединки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.

16.40 – 17.40 Полуфинальные поединки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг

15 апреля, суббота:

08.00 – 08.15 Второе взвешивание в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг.

08.15 – 08.45 Медицинский контроль и первое взвешивание в весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 кг.

11.00 – 17.00 Утешительные встречи в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97 и 125 кг. Квалификационные и отборочные поединки в весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 кг.

17.00 – 18.00 Полуфинальные поединки в весовых категориях до 61, 70, 79 и 92 кг

18.00 – 19.00 Торжественная церемония открытия

19.00 – 21.00 Финальные поединки в весовых категориях до 57, 65, 74, 86, 97, 125 кг

16 апреля, воскресенье:

08.45 – 09.00 Второе взвешивание в весовых категориях до 61, 70, 79, 92 кг

11.00 – 12.00 Утешительные встречи в весовых категориях до 61, 70, 79, 92 кг

12.00 – 14.00 Финальные поединки в весовых категориях до 61, 70, 79, 92 кг

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