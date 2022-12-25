В Намском районе Якутии открыли новый культурный центр

Фото: KP.RU

25 декабря в селе Намцы состоялось торжественное открытие нового культурного центра. В нем также принял участие глава Якутии Айсен Николаев.

Новый Дворец культуры и духовного развития им. М. К. Аммосова включает в себе сразу несколько главных социальных учреждений — ЗАГС, управление культуры, музей, а также галерею. Сегодня в новом ЗАГСе уже состоится первая свадьба.

Отмечается, что объект построен Фондом будущих поколений за счет средств компании АЛРОСА в честь 125-летия со дня рождения Максима Аммосова и 100-летия Якутской АССР.

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

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