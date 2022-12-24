«Она не должна стыдиться, что я убираю мусор». Самый известный волонтер Якутии ищет себе жену

Фото: соцсети Антона Васильева

Самый популярный в Якутии волонтер-общественник Антон Васильев разместил в своем аккаунте в Facebook* (соцсеть запрещена в РФ и признана экстремистской) объявление, что ищет жену.

Фото: соцсети Антона Васильева

«Понял почему один. Надо объявление подать о себе. Не пьющий, не курящий, зож и т.д. Ищет супругу! О себе добр и не б/у», — написал он (орфография и стилистика автора сохранена — прим.ред).

В комментарии «КП - Якутия» Васильев признался, что объявление было шуточным, но само желание найти спутницу жизни — вполне серьезно.

«Насчет внешности предпочтений нет»

По его словам, у него были отношения в прошлом году, которые закончились расставанием, поэтому сейчас его сердце открыто.

— Мне нужна девушка, которая не стыдилась бы, что я убираю мусор. Насчет внешности особых предпочтений нет. Главное — это душа, — откровенничает общественник.

Фото: соцсети Антона Васильева

Он также согласен встречаться с девушкой, у которой есть ребенок или дети от предыдущего брака.

— Я положительно отношусь к этому. Мне по барабану, кто отец. Я буду воспитывать как своих родных. Кого заинтересовало это предложение, пишите мне в директ, — сказал волонтер.

«Долгов нет, готов содержать семью»

Ради семьи, говорит Антон, готов разбиться в лепешку и заработать на квартиру, машину. Что касается истории с долгами, то она закончилась благополучно.

Напомним, что год назад, в декабре 2021 года, Антон Васильев сообщил об аресте всех своих счетов в связи с большой задолженностью. Всего у него было около миллиона рублей долгов по кредитам.

По его словам, задолженность образовалась из-за кредитов, которые он брал, чтобы помочь различным семьям в бедственном положении. И у него не было денег даже на услуги арбитражного управляющего для ведения процедуры банкротства.

Сейчас Антон Васильев рассказал, что с банкротством ему помогли юристы, которые совершенно бесплатно оформили все документы и заплатили за него пошлину. Как видим, мир не без добрых людей, и Антону помогли так же, как он уже много лет помогает людям — бескорыстно.

— Сейчас я пока халтурю, убираю снег, но могу трудоустраиваться и на другую работу. Если появиться та, ради которой нужно будет найти официальную работу, то я готов, трудностей не боюсь, — говорит волонтер.

По его словам, он сейчас подрабатывает уборкой снега с территории сауны «Ватерхаус», куда его устроила владелица, известный в городе риэлтор Гульнара Уварова. А также с территории компании Арктик телеком.

Кто такой Антон Васильев?

Якутский общественник, блогер и волонтер добрых дел. Популярность ему в 2011 году принесла уборка городского пляжа, на котором он в одиночку собрал около 40 мешков с мусором. Фотография убранного мусора быстро распространилась по социальным сетям.

Фото: соцсети Антона Васильева

Также Антон регулярно помогает людям, в том числе и на собственные средства. Например, покупает продукты, дрова, одежду нуждающимся семьям.

До своей волонтерской деятельности он выпивал, однажды перебрал лишнего и упал с крыши. После пережитой операции и комы он раз и навсегда изменил своё отношение к алкоголю и к жизни.

В 2016 году произошел курьёзный случай: доброволец стал лауреатом номинации «Человек года» в номинации «Общественный деятель». В качестве приза ему, одному из борцов за трезвость, вручили водку. Сам Антон нисколько не обиделся на организаторов, написал на своей странице, что отсутствие денежной премии не главное. Однако его подписчики посчитали это оскорблением.

Фото: соцсети Антона Васильева

В сентябре прошлого года Васильев запустил проект «Жизнь лесу». Вместе с волонтерами он соберет валежник для семей села Магарас в Горном районе, живущих на печном отоплении.

По оценке автора проекта, за зиму семья с пятью детьми расходует примерно более 30 кубов дров, что в денежном выражении составляет почти 150 тысяч рублей. Это делает проект актуальным, подчеркивает он.

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