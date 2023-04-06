Амгинских справороссов возглавил директор лучшего зернового хозяйства Якутии

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Лидер якутских справороссов Федот Тумусов отметил, что Роман Сергеевич является хорошим организатором и имеет высокий авторитет в районе и в целом в сельскохозяйственной отрасли республики.

- За шесть с небольшим лет руководства Роман Спасьев сделал из предбанкротного АО «Амгинское» лучшее хозяйство Якутии в области растениеводства. Абсолютно уверен, что он прекрасно проявит себя и в статусе руководителя Амгинского отделения СРЗП, будет хорошо работать на благо всех земляков и в интересах партии, - сказал Тумусов.

Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Романа Спасьева единогласно избрали руководителем районного отделения партии. За него голосовал и его предшественник в должности Афанасий Тимофеев, взявший самоотвод. С приходом нового руководителя ряды амгинских справороссов стали расширяться. В партию поступил ряд заявлений от желающих вступить. Такое приобретение СРЗП в канун большой выборной кампании явно усилит ее позиции на Амгинской земле.