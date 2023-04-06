Больше мяса и фруктов, меньше хлеба и картошки. Как за последние 20 лет изменился рацион питания в Якутии

Как за последние 20 лет изменилось потребление продуктов питания в Якутии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Росстате провели выборочное исследование потребления продуктов питания в Якутии. Чтобы узнать, как изменились предпочтения якутян, специалисты сравнили данные за 2000 год и за 2021 год.

В республике стали меньше есть хлеба. В среднем каждый житель употребил 113 килограммов хлебобулочных изделий за 2000 год, в 2021 году – уже 93. Также за 20 лет в 2 раза снизилось потребление картофеля, с 66 килограмм в год до 36.

Вместо этого за обеденным столом в Якутии стали чаще появляться овощи, в том числе бахчевые. В разы взлетело потребление фруктов, с 18 килограмм за год аж до 56 килограмм. Также якутяне стали больше есть мяса, рыбы, яиц и молочных продуктов. Не изменился только объем покупок растительного масла и других жиров.

Источник: KP.RU

По данным за 2021 год среднестатистический житель Якутии в день потреблял 2506 ккал. Суточная пищевая ценность потребляемых продуктов составила 78г белков, 110г жиров и 301г углеводов.

Показатель потребления продовольствия - один из ключевых индикаторов уровня жизни населения. Отсюда можно сделать вывод, что рацион питания якутян стал более разнообразным, питательным и здоровым.

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