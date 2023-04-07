20 лет в тайге: СФР ответил пожилому отшельнику из Якутии, которому отказали в оформлении пенсии по старости

Фото: скриншот видео

Относительно недавно в клиентскую службу по Сунтарскому району поступило заявление от необычного дедушки. Пожилого мужчину звали Самуил Иванов. Ему исполнилось 65 лет. И последние 20 из них он провел в глухом лесу вдали от людей.

Его избушка одиноко стоит в дебрях тайги. Между ним и жителями ближайшего села Бордон — 20 км и река. Подробнее об истории отшельника с видео мы писали тут.

К сожалению, Самуилу отказали в оформлении пенсии по старости. Сам мужчина говорил, что ему не хватило стажа, часть его не смогли подтвердить. Он работал в совхозе — на сенокосе, заготовке древесины и т.п. Был кочегаром.

Фото: скриншот репортажа НВК «Саха»

Однако, как оказалось, дело вовсе не в стаже, а в индивидуальном пенсионном коэффициенте (ИПК).

«КП — Якутия» в региональном отделении Фонда пенсионного и социального страхования России сообщили, что у Иванова учтенный для назначения пенсии стаж составил 9 лет 7 месяцев и 2 дня в календарном исчислении при требуемых 8 лет. А ИПК — 10,214 при требуемых 11,4 балла.

«При отсутствии величины ИПК в размере менее 11,4 балла условие, предусмотренное на назначение страховой пенсии по старости не выполняется, и, соответственно, страховая пенсия по старости не может быть назначена», — говорится в письме.

В таких случаях гражданам назначают социальную пенсию. Право на нее появляется в 70 лет для мужчин и в 65 лет для женщин.

При этом уточняется, что тем, кому «в 2022 году исполнится 65 (мужчины) <…>, социальная пенсия может быть назначена по достижении возраста 69 лет». Это связано с реформированием пенсионной системы РФ.

Индивидуальный коэффициент — это параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности человека с учетом ежегодных отчислений страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в СФР. Каждый год работодатель перечисляет за своего работника страховые взносы в СФР на будущую пенсию. Эти взносы автоматически пересчитываются из денег в пенсионные коэффициенты.

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