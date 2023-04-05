Взяли кредиты на авиабилеты. Две бабушки и четверо детей, продававшие пирожки в Таиланде, вернулись домой

Город, в котором застряли две якутские семьи. Фото: pixabay.com

Две бабушки и четверо детей, застрявшие месяц назад в Таиланде, 2-го апреля вернулись в Якутск. В Паттайе остаются еще трое взрослых и младенец.

Об этой ситуации мы писали в начале марта. Две якутские семьи опоздали на рейс и застряли в Паттайе (Таиланд). Чтобы хоть как-то заработать на авиабилеты и вернуться домой, бабушки семейств решили печь пирожки и продавать их землякам, живущим там.

Этой историей заинтересовались многие СМИ, хотя сами застрявшие якутяне были от этого не восторге. Так как после публикации в прессе и соцсетях, на эти семьи обрушилось много критики и негатива.

Напомним, что прямого рейса из Таиланда в Якутск нет. Якутяне летают через Москву, Новосибирск или другие города, в том числе с пересадками в зарубежных аэропортах.

Как удалось узнать «КП – Якутия», якутские семьи ехали из Пхукета в Бангкок 13 часов, однако опоздали на регистрацию буквально на пять минут. Они должны были вернуться по маршруту «Бангкок – Маскат – Москва – Якутск». Соответственно, у них сгорели последующие билеты. Якутяне пытались договориться с авиакомпанией, чтобы они вернули часть средств за неиспользованные билеты. Но безуспешно.

Помогли продлить визу и приобрести субсидированные билеты

Как сообщил «КП – Якутия» министр по внешним связям и делам народов РС (Я) Гаврил Кириллин, министерство оказало содействие в оформлении продления документов для пребывания в Таиланде и приобретении субсидированных авиабилетов.

– Благодарим АК Якутия, которая вошла в положение наших людей и пошла навстречу. Шесть человек благополучно вернулись домой. Это два взрослых и четыре ребёнка, – сказал министр.

«Остались билеты от 42 тысяч рублей на человека»

Мы связались с оставшимися якутянами в Паттайе. По словам Алексея, им пришлось взять кредит, чтобы отправить бабушек и детей домой. Так как у бабушек в условиях дикой жары (40 градусов) уже начались проблемы с давлением, а двух 16-летних подростков хотели уже отчислять из колледжа за месячный прогул.

– МВС нам помогли оформить субсидированные билеты из Москвы в Якутск. Мы, конечно, сами за них заплатили, но министерство нам помогло с их выделением. Потому что субсидированные билеты уже закончились, остались билеты от 42 тысяч рублей на человека. А министерство смогло договориться с авиакомпанией «Якутия», чтобы нам их продали по субсидированной цене, – говорит он.

Пришлось покупать билеты из Бангкока до Москвы с пересадкой в Мале (Мальдивы).

«Готовили сами, а из развлечений пешком на море»

Оказавшись в сложной ситуации, якутяне не растерялись. Знакомые дали им взаймы денег, на которые с хорошей скидкой удалось снять две квартиры. Девушка, которая сдавала жилье, с пониманием отнеслась к непростому положению.

На семейном совете было решено: экономить так экономить. Покупать продукты и готовить самим, в кафе и рестораны ни ногой, передвигаться или пешком или на тук-туках (вид общественного транспорта, трехколесный мотоцикл с лавкой для пассажиров сзади – прим.ред).

Правда, особо гулять никуда и не получилось. Каждый день дети проводили время в бассейне, а взрослые готовили еду на продажу: не только знаменитые пирожки, но и салаты.

Вы может, удивитесь, но благодаря таким мерам, двум семьям с детьми (девять взрослых и младенец) удалось прожить месяц в Паттайе, потратив всего около 80 тысяч рублей. Часть этих расходов удалось отбить продажей готовой еды. Кстати, покупали преимущественно якутяне-эмигранты, которые таким образом поддержали земляков, да и соскучились по родной кухне.

«Ищем варианты через Китай»

Сейчас оставшиеся взрослые ищут недорогие билеты до России. Рассматривают путь через Китай, однако, пока уточняют информацию по условиям: наличие ПЦР, визы и прочего.

Они считают, что своими публикациями о продаже пирожков, СМИ, скорее навредили им, чем помогли.

– Мы вообще не хотели привлечения такого внимания и денег у людей не просили. Естественно, что продажей пирожков на обратные билеты не заработать, только на насущные расходы. Тем более, если бы власти Таиланда об этом узнали, нас могли оштрафовать или внести в черный список. Местные якутяне предупреждали, что у нас могут быть проблемы из-за незаконной продажи еды, – говорят они.

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