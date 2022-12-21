«Выбил зубы, порвал кишечник, переломал все ребра». В Якутске осудили изверга, забившего насмерть свою жену

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Якутске закончилось рассмотрение громкого уголовного дела о смертельном избиении женщины гражданским супругом. Об этом сообщает издание SakhaDay.

Трагедия произошла в августе прошлого года. Житель Якутска Николай всю ночь методично избивал свою гражданскую жену Елену (имена изменены — прим. ред.) в присутствии их совместных детей. Несчастная скончалась от травм, несовместимых с жизнью.

Родственники жертвы рассказали SakhaDay о подробностях трагедии.

Союз жертвы и мучителя

Елена и Николай прожили вместе более 10 лет, но их брак не был зарегистрирован. Женщина оформила на себя ипотеку. По словам родственников, у Николая не было ни гроша за душой, фактически он просто вскружил Елене голову.

Когда пара переехала в новую квартиру, мужчина почувствовал себя хозяином положения и начал поднимать на супругу руку. Женщина также занималась волонтерством, пристраивала найденных бездомных собак. Одной из них Николай сломал лапу.

«Лена зависела от него психологически. Он ее подавлял. Было заметно, что она его боялась. Когда приходил пьяный, она сразу же сбегала к подругам, к сестрам. Однажды приехала ко мне в одной ночнушке», — рассказала сестра жертвы.

Тем не менее, Елена не хотела уходить от мужа ради детей, кроме того опасалась, что останется одна и не сможет платить ипотеку, хотя в семье фактически работала только она. Николай же критиковал жену, ее внешность, всячески к ней придирался. Заводил любовниц, но уходить из семьи не желал.

Трагическая развязка

За Елену заступиться было некому — у нее не было братьев, а сестры и мама ничего не могли сделать. Соседи неоднократно вызывали полицию из-за того, что слышали, как ее избивает муж.

В августе прошлого года в семье произошел очередной скандал, окончившийся трагедией. Николай избивал жену всю ночь с особой жестокостью. В это время дети находились в соседней комнате. Девятилетней дочке, которая все слышала, он объяснил, что мама виновата во всем сама.

«Он забил ее насмерть при детях. Убивал всю ночь методично, со всей своей звериной ненавистью. У нее выбиты зубы, порван кишечник, переломаны все ребра в нескольких местах. Судмедэксперты удивлялись: чтобы порвать такой эластичный орган, как кишечник нужно было постараться», — говорит сестра Елены.

Следствие по делу длилось более года. Все это время Николай жил прежней жизнью, без капли раскаяния: спокойно ходил по городу и продолжал знакомиться с женщинами в соцсетях.

Осудили на 8 лет

Суд признал Николая виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ (в причинении вреда здоровью, повлекшему смерть человека). По версии следствия, вред здоровью он нанес не умышленно, а по неосторожности.

Сам мужчина так и не признался в содеянном. Он пытался доказать, что супруга пришла уже избитая. Позже защита была построена на том, какая плохая была Елена, и каким хорошим и терпеливым мужем был убивший ее Николай.

В итоге мужчина получил восемь лет лишения свободы с возмещением ущерба.

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