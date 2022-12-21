Опубликовано видео спасения застрявших в тайге охотников в Якутии

Фото: Служба спасения Якутии

Мужчины выехали на охоту 10 декабря на самодельном вездеходе. Через неделю, 17 декабря, они должны были вернуться домой. Но пропали без вести.

19 декабря родные забили тревогу. И на следующий день за пропавшими вылетел вертолет со спасателями.

Их нашли в избушке в лесу. Оказалось, что у охотников сломался вездеход и они прошли восемь километров пешком до хижины в -30 градусов.

Сегодня авиакомпания «Полярные авиалинии», чей борт был задействован в поисковых работах, опубликовала видео спасения. Мужчины выглядят вполне неплохо и радуются при виде вертолета.

«Услышав шум вертолета, они вышли из избушки. Чувствовали они себя нормально, были в бодром расположении духа», — поделился командир Александр Евсеев.

Избушка, где нашли убежище охотники, находится в 120 километрах от города Вилюйска.

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