Угрожал ружьем. На севере Якутии ранее судимый мужчина ограбил дальнобойщика

Фото: МВД по Якутии

Криминальная история совершенно в духе 90-х годов произошла на днях в Анабарском районе (а это самый север Якутии).

Об этом рассказала пресс-служба МВД по Якутии.

Ранее судимый 30-летний мужчина катался в машине с друзьями по селу и заметил припаркованный грузовик. У него возникла идея ограбить дальнобойщика.

Он поставил условие водителю: либо деньги, либо ценные вещи. Когда дальнобойщик отказался, рэкетир начал действовать активнее, угрожать расправой. Когда и это не подействовало на водителя, агрессор попросил своих друзей вынести охотничье ружье из машины.

Поняв, что дело принимает опасный оборот, испуганный шофер отдал все деньги, которые были при нем. Достигнув своей цели, вся компания села в машину и уехала. После этого ограбленный сразу позвонил в полицию.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Дальнобойщик описал внешность напавшего и автомобиль, на котором он передвигался. Дальше дело техники, в якутских селах, где все друг друга знают, найти автомашину несложно.

Вскоре грабитель был задержан. У него изъяли ружье 12 калибра, а самого водворили в изолятор временного содержания. Заведено дело по статье «разбой», его фигуранту грозит срок до восьми лет.

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