В арктическом поселке Черский в Якутии зафиксирована аномальная плюсовая температура

Фото: t.me/dorogiarktiki

В Нижнеколымском районе Якутии 20 декабря установилась аномальная температура в плюс 3 градуса, сообщает Якутское УГМС.

Такой рекорд зафиксирован в республике впервые за 26 лет — абсолютный максимум отмечался только 23 декабря 1996 года и составил плюс 3,1 градуса.

Для сравнения — в это же время в столице республики, Якутске — зафиксирован минус 41 градус, город окутан туманом. Примерно такая же картина и в других городах и селах республики: минимум установлен в селе Чурапча, где в 9 часов утра зарегистрировано минус 47 градусов.

А в селе Черском Нижнеколымского района снег местами уже подтаивает, синоптики вообще обещают дождь.

Отмечается, что аномально теплый декабрь на севере Якутии связан с мощным циклоном, который обрушился на Чукотку и Камчатку. В этих регионах, несмотря на тепло, ожидаются ураганные ветры до 40 м/c.

12 декабря температура воздуха в якутском Оймяконе опускалась до минус 60 градусов.

«Настолько холодно в регионе не было уже давно. В Оймяконе — это первые минус 60 за последние 10 лет», — отмечалось в репортаже.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В якутском Оймяконе температура упала до -58 градусов (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.