В Якутске пьяный лихач без прав и страховки протаранил остановку и разбил себе лицо

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутске водитель за рулем «ВАЗа» протаранил автобусную остановку. ДТП произошло на улице Дзержинского: лихач превысил скорость, пролетел на красный, но не справился с управлением и врезался. После аварии он предпочел сбежать, бросив машину.

Личность водителя быстро установили: им оказался 23-летний парень, не имеющий водительских прав. Вдобавок, он отказался от прохождения освидетельствования на опьянение. В полиции отметили, что в течение года он 9 раз привлекался за разные нарушения, в том числе за пьяное вождение.

Фото: ГИБДД Якутии

Напоследок, молодой лихач собрал полное комбо: автомобиль, на котором он рассекал, зарегистрирован на другого человека, и у него отсутствовал полис ОСАГО. Возможно, после покупки автомобиля с рук якутянин просто не стал регистрировать его на себя, чтобы бесстрашно гонять, нарушая правила.

В результате ДТП водитель получил травмы лица, ему назначили амбулаторное лечение. А в полиции на лихача завели сразу несколько административных дел, вдобавок, ему грозит уголовка за повторное пьяное вождение.

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