«Она повернулась и сказала: I love you». Якутяне в Нью-Йорке стали свидетелями съемок фильма «Джокер 2» с Леди Гагой

Леди Гага на знаменитой лестнице Бронкса. Фото: ArtGogolev

1 апреля в Нью-Йорке снималась сцена с известной певицей и артисткой Леди Гагой для новой части фильма «Джокер: Безумие на двоих» (Joker: Folie à Deux). В продолжении фильма Хоакин Феникс вернется к роли Артура Флека, а Леди Гага станет его Харли Квинн.

Место, где снималась сцена, называется «Guason Stairs» и находится в Бронксе. Широкую известность эта лестница получила после танца Джокера в первом фильме.

Якутянам, живущим в Нью-Йорке, удалось побывать на месте съемок и воочию увидеть Леди Гагу. Они поделились фотографиями и видео в своих соцсетях.

Якутянка Наталья рассказала, что специально приехала посмотреть на съемки из Бруклина, и потратила на дорогу около двух часов. В этот день еще проводились игры на стадионе, из-за этого поезда сильно задерживались.

Фото: nerobei_

«Народу толпа, поезд все не едет и не едет, на каждом шагу задержки. Каждая прошедшая минута казалась мне в три раза дольше. Таким образом, выскочили на нужной станции, бегу изо всех сил, сворачиваю за поворот — и да, съемки все еще идут! Кто-то крикнул ей, она повернулась и сказала: „I love you“. Это был первый раз, когда я вижу звезду А класса. И мы потом пойдем в кино и увидим этот момент в фильме!», — поделилась эмоциями Наталья.

Фото: ArtGogolev

По ее словам, на съемки фильма пришло посмотреть довольно большое количество людей. Ссылками на места проведения съемок фанаты делятся в своих группах.

«Так интересно наблюдать за съемочным процессом, все спешат, что-то делают. Кресло режиссера готово, массовочная полиция на месте, все ждут главных актеров. Она ходит буквально в десяти метрах от нас!», — рассказал о своих впечатлениях якутянин Валерий.

Фото: valera_blyad

Еще один якутянин, Артем, написал в своих соцсетях, что ожидание Леди Гаги было довольно долгим.

«Нас много было, Леди Гага помахала в нашу сторону, мило очень», — рассказал фанат артистки.

Фото: ArtGogolev

«Джокер: Безумие на двоих» (фр. Joker: Folie à Deux) — будущий фильм режиссера Тодда Филлипса, сиквел кинокартины «Джокер» (2019). Главную роль вновь исполнит Хоакин Феникс, роль Харли Квин исполнит Леди Гага. Работа над фильмом началась осенью 2021 года. Премьера запланирована на 4 октября 2024 года.

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