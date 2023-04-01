Кондиционер на вечной мерзлоте. Школьник из Якутска готовится испытать амбициозную идею

Василий Сивцев мечтает сконструировать своими руками устройство для охлаждения дома, который будет работать на вечной мерзлоте. Фото: KP.RU

Почти всю территорию Якутии занимает вечная мерзлота. Почему бы не использовать ее для охлаждения своего дома, подумал 11-классник Саха политехнического лицея Василий Сивцев и приступил к изучению своей гипотезы.

Около года вместе со своим научным руководителем Ньургустаном Константиновым и заслуженным учителем физики Якутии Романом Готовцевым школьник разрабатывал эту теорию. В итоге они пришли к такой схеме: врыть в землю теплообменник, трубами соединенный с радиатором автомобиля в помещении.

Схема работы якутского кондиционера. Фото: KP.RU

По этой системе планируется пустить антифриз, который будет прокачиваться циркуляционным жидкостным насосом. Под почвой жидкость будет охлаждаться естественным путем, затем поступит в радиатор. Таким образом, считают авторы, удастся снизить температуру воздуха помещении.

– Главная трудность – установка самого теплообменника в мерзлый грунт. Придется копать траншею глубиной 2 метра и в длину 4 метра. Надо еще решить, как правильно расположить радиатор в комнате. В процессе установки будем продумывать, как сделать систему эффективней и чтобы смотрелась получше и т.п., – рассказал Василий Сивцев.

Макет, на котором проверялась гипотеза. Фото KP.RU

Еще один вопрос, который волнует исследователей, не повредит ли конструкция вечной мерзлоте? В Якутии серьезно относятся к любому вмешательству в почву, чтобы лишний раз не тревожить мерзлый грунт, в том числе, когда дело касается строительных работ.

В проекте за этим следит научный сотрудник Института мерзлотоведения, кандидат геолого-минералогических наук Анатолий Кириллин. Предполагается сделать теплообменник съемным или установить еще один на улице, чтобы осенью и зимой он работал на дополнительное охлаждение грунта.

Свою теорию авторы проверили пока только на макете, собранном из подручных материалов. Для его создания были использованы трубка с шайбами, имитирующая теплообменник, трубочки от капельницы, медный змеевик из холодильника, насос от аквариума и запчасти от компьютеров. Кулер заменил радиатор в домике, внутри которого расположена лампочка, имитирующая солнечный свет и его тепло.

На этой модели исследователи убедились, что проект работоспособен. Им удалось понизить температуру в домике с 24 до 22.4 градусов. Это продемонстрировано на видео.

Свою разработку Василий Сивцев представил на региональном этапе всероссийского конкурса «Большие вызовы» образовательного центра «Сириус». Он награжден спецпризом от партнера конкурса.

Уже этим летом авторы проекта планируют испытать свою схему в реальности. Для этого один из руководителей готов предоставить собственную дачу.

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