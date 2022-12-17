Сладкая парочка: как поживают лис и собака из Беркакита Якутии

Фото: Юрий Коковин

На вокзале в якутском поселке Беркакит живет необычная парочка — лис и собака. В конце ноября фотография их интимной жизни взорвала соцсети и паблики не только в Якутии, но и России.

«Лиса совсем страх потеряла», — шутили люди. Посмотреть фото можно здесь.

Недавно сладкую парочку навестила корреспондент местной газеты «Индустрия Севера» и узнала все подробности их жизни.

Как оказалось, пикантный момент застал и запечатлел начальник станции Игорь Орлов. Это было ранним утром, когда он шел на работу. Мозговзрывающей фотографией он поделился с друзьями, а те переслали своим знакомым. И так она облетела интернет.

Составители поездов, осмотрщики вагонов, приемосдатчики говорят, что лис прибегает на вокзал примерно уже месяц и только в темное время суток. Его появление украсило трудовые будни работников станции, и они стали подкармливать лесного гостя. А потом заметили, что бесплатное угощение привлекло и бездомную собаку.

Как пишет корреспондент, собака была из местной стаи. Она там изгой, ее систематически били и продолжают бить более сильные сородичи. И у нее сформировался трусливый и заискивающий характер. Она всего боится, постоянно ищет подвох, ходит с поджатым хвостом и виноватым видом. Не подходит к людям.

А лис, наоборот, оказался сильным одиночкой. Он никого и ничего не страшится. Как ни странно, дикий зверь более доверчив к человеку: он без колебаний прибежал к журналисту и уверенно положил ей лапы на колени. Это растопило сердце женщины.

Фото: «Индустрия Севера»

Она полагает, что побитая жизнью собака нашла в новом друге поддержку и понимание. Он оказался единственным на этом свете живым существом, кто принял ее такой, какая она есть. Они вместе весело играют, валяются в снегу, как малые дети. И собака рядом с лисом чувствует себя по-настоящему счастливой.

Но тут вдруг пришла она — стая местных псов, как банда гангстеров.

Чипированные собаки попытались поймать рыжего красавца и задушить. Но верткий зверь, как Зорро, ловко ускользнул от них и спрятался под колесами вагонов. К товарищу присоединился его верный друг, он лаял на соплеменников, лежа под вагонами. Банда не смогла их достать оттуда.

На помощь пришли люди: начали кидать в стаю комки снега и отогнали псов. И тогда друзья, или любовники, снова вышли на свет.

Чем же закончится эта необычная история то ли дружбы, то ли любви — неизвестно. Но мы будем наблюдать.

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