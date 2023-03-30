Путь великих предков успешно преодолен. Всадник из Якутии завершил свой второй экстремальный поход

Фото: t.me/northern_nomadsykt

Подошел к концу второй конный поход Дугуйдана Винокурова. Он прошел 800 километров из Якутии в село Сеймчан Магаданской области. С «КП – Якутией» он поделился впечатлениями о последнем отрезке пути и путешествии в целом.

Потомственный коневод из Оймяконского района Дугуйдан Винокуров отправился в путь во второй половине февраля и за месяц покорил маршрут. На двух лошадях он прошел по бездорожью и сугробам. Там, где в снежной пустыне не было людей и домов, он ночевал прямо под открытым небом.

Фото: t.me/northern_nomadsykt

Часть пути пролегала по трассе «Колыма», где лошади пугались автомобилей. В основном прошлись по старой колымской трассе, по которой далеком прошлом проходили якуты на лошадях. К примеру, в свое время ездили основоположник якутской литературы Алексей Кулаковский и купец-меценат Николай Кривошапкин. Экспедиция так и называется — «По путям великих людей».

С ним шла команда поддержки на буранах, которая в том числе везла запасы сена и овса. Правда, своих запасов хватило только до села Ягодного, затем путешественников поддержали местные фермеры, которые поделились сеном.

Фото: t.me/northern_nomadsykt

В последний раз Винокуров отчитывался о своем путешествии 27 марта, когда добрался на лошади до Колымы. В четверг, 30 марта, экспедиция пришла к пункту назначения – селу Сеймчан. Преодолевший сложнейший маршрут путник подчеркнул, что усталости от дороги не испытывает.

– Лошади вели себя отлично, чувствуют себя хорошо. Последний отрезок пути преодолели, все супер. Трудности в виде глубокого снега, перевалов, автомобили на трассе, которые пугали лошадей, были, но мы их преодолели. Погода в целом была хорошая, метелей и снегопадов не было. Конечно, холодновато, минус 45 градусов бывало, а так нормально, – сообщил он «КП – Якутии».

По его словам, они отлично подготовились к походу, поэтому все прошло ровно так, как и ожидалось.

– Теперь будем отдыхать и ждать машину, которая заберет лошадей, и вместе уедем домой, в Якутию. Поедем обратно в Оймяконский район. Этой поездкой я хотел показать якутскую породу лошади, ее выносливость и силу, думаю, у меня получилось. Историческим маршрутом великих предков по этой же дороге, оказалось, что и мы способны пройти тем же путем, – отметил он.

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