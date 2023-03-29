В сети пожаловались на задержку зарплаты строителям Онкодиспансера. На это отреагировала прокуратура и нагрянула с проверкой

Фото: прокуратура Якутии

В сети появились жалобы, что на стройке работают всего три человека, потому что остальные работники отказываются работать из-за долгов по зарплате. Отмечалось, что люди третий месяц не получают деньги, соответственно, стройка стоит на месте.

Прокуратура Якутии немедленно отреагировала на такие сообщения и нагрянула с проверкой на место строительства Онкологического диспансера. С проверкой выехали заместитель прокурора республики Александр Трухин с участием министра здравоохранения республики Лены Афанасьевой, представителей ГКУ РС(Я) «Служба государственного заказчика» и подрядчиков.

Фото: прокуратура Якутии

Проверяющие осмотрели здание, внутреннюю отделку. Готовность объекта оценена на 83,5 %. Отметим, что такие же цифры назывались в начале марта. То есть, за весь месяц готовность не изменилась.

Отмечено, что не хватает рабочей силы, кроме того, строительные материалы хранятся с истекшим сроком годности. Руководителям подрядных организаций объявлены предостережения.

Также организована проверка сообщения о задержке зарплаты работникам. Сообщается, что по результатам проверки при наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Напомним, что ввод нового онкоцентра запланирован на четвертый квартал 2023 года. Объект располагается по улице Петра Алексеева, его общая площадь составляет 26 тысяч кв. метров. Действующий онкодиспансер находится на улице Свердлова в старом здании.

По словам руководителя управления по строительству городских объектов Службы государственного заказчика Вячеслава Нестерова, сейчас на объекте ведутся отделочные и инженерные работы. В апреле должны завезти медицинское оборудование, в том числе МРТ.

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