В Якутске власти приструнили зоозащитников, защищавших напавшую на ребенка собаку

Фото и видео: "Эхо столицы"

В Якутске администрация управы Промышленного округа провела внеплановый ветеринарный рейд на Богдана Чижика. Накануне мы писали, что отловщики собак выезжали по этому адресу, чтобы поймать животное, покусавшее ребенка. Однако на защиту бродячих псов встали местные зоозащитницы, с которыми подрядчик без помощи чиновников и полицейских совладать не смог.

Как пишет «Эхо столицы», участники внепланового рейда поначалу тоже столкнулись с отпором зоозащитников. По словам чиновников, те вели себя «очень вызывающе», однако их пыл, судя по всему, охладило присутствие представителей власти и правоохранителей.

«После проведенной беседы со специалистом департамента ветеринарии, владелица собак отказалась от дачи объяснительной, поэтому 30 марта она вызвана для составления протокола, в случае неявки материал будет передан в отдел полиции №3 для установления личности владельца. Между тем, она все же пообещала устранить нарушение. Данный адрес взят под контроль», – отчитались в управе.

Пока невыясненным остается вопрос, кому именно принадлежала та собака, что покусала ребенка, и какие санкции будут применены к ее владельцу.

Видео встречи чиновников и зоозащитников смотрите здесь

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