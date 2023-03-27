Знатокам «Что? Где? Когда?» задали вопрос о якутских очках. Отвечающий знаток чуть не завалил раунд

Фото: скриншот видео

На последнем выпуске популярной интеллектуальной программы Первого канала «Что? Где? Когда?» во время блиц-турнира прозвучал вопрос о якутских очках.

Татьяна Рябова из поселка Гвардейская спросила, при каких условиях якуты используют очки с узкими вырезами для глаз. Наверно, каждый житель Якутии знает, зачем нужны такие очки.

Фото: скриншот видео

Знатоки сразу додумались до версии, что такие очки помогают от снежной слепоты. Ответ: условия для использования очков — яркое солнце и снег.

Однако отвечающий знаток Олег Баранов решил «блеснуть» интеллектом и сказал, что нужны «мороз и солнце, день чудесный». Ведущий не оценил шутку про Пушкина и чуть не лишил команду очка, но потом сменил гнев на милость.

Фото: скриншот видео

Увидеть выпуск популярного шоу можно на официальном сайте Первого канала по ссылке. Интересующий нас фрагмент начинается с 28:30.

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