Жителю Якутии грозит до пяти лет тюрьмы за отлов 637 лососевых рыб

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

В Якутии направлено в суд уголовное дело в отношении 50-летнего местного жителя, которого обвиняют в браконьерстве. Об этом сообщает пресс-служба УТ МВД России по ДФО.

Мужчину задержали на реке Лене у города Олекминска в сентябре прошлого года. Сотрудники транспортной полиции в ходе осмотра его лодки обнаружили и изъяли три пластиковые емкости. В них было 637 экземпляров лососевых видов рыб: хариус, сиг, таймень, ленок.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по ДФО

Выяснилось, что «рыбалкой» мужчина занимался без соответствующего разрешения, используя незарегистрированные сетные орудия. Позже он объяснил, что большую часть улова планировал продать, а остальное оставить себе.

В ведомстве пояснили, что житель Якутии своими незаконными действиями причинил ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации в размере свыше одного миллиона двухсот тысяч рублей.

Уголовное дело о незаконной добычае водных биологических ресурсов направлено в суд, якутянину грозит до пяти лет лишения свободы. Отмечается, что судебного заседания браконьер будет дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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