В ДЖО Якутска прокомментировали очереди от жителей 17-го квартала

Фото: скриншот видео t.me/stroitelnii_okrug

В группе Строительного округа выложили видео с большими очередями к специалисту по приемке документов. Жители выражали негодование, что специалист принимает только с 9:00 до 12:15 в то время как желающих сдать документы очень много.

Напомним, 23 марта был озвучен список первых 25 многоквартирных домов, которые будут расселены уже в ближайшие месяцы. Отмечалось, что жителям указанных адресов необходимо как можно скорее собрать документы для расселения, и определиться с тем, какой вариант расселения они выбирают: компенсация или получение квартир.

Заместитель руководителя ДЖО Якутска Вадим Семенов просил жителей не затягивать с документами, быть активными.

– Чем скорее начнется первый этап застройки квартала, тем быстрей начнутся и следующие, – говорил он.

Разумеется, после этих слов многие жители расселяемых домов с утра понедельника, 27 марта, пришли сдать документы. Но на табличке было указано, что специалист принимает только с 9:00 до 12:15.

Фото: t.me/stroitelnii_okrug

Фото: t.me/stroitelnii_okrug

В Департаменте жилищных отношений Якутска нам сообщили, что сейчас режим работы изменен.

– На самом деле специалист будет принимать весь день с перерывом на обед. Табличку менять не будем, но документы можно сдать и после обеда. В таком режиме будем работать всю неделю, – отметил Вадим Семенов.

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